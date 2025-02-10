МИД РФ: никто из стран БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз Трампа

К настоящему моменту никто из членов БРИКС не отказался от сотрудничества на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 100% за участие в создании новой валюты или поддержку любой другой вместо доллара. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.

«Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз»,— заявил господин Князев в интервью «РИА Новости». «Тем более что они обращены против чего-то, чего не существует»,— добавил он, отметив, что объединение не занимается созданием единой валюты. При этом дипломат не исключил, что в будущем в БРИКС могут озаботиться этим вопросом.

Так господин Князев прокомментировал высказывания Дональда Трампа по поводу введения пошлин против стран БРИКС, которые будут пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара. В конце января американский лидер потребовал от стран БРИКС оставить эти попытки. Он пригрозил участникам объединения введением пошлин в 100% и закрытием американского рынка.

7 января в МИД РФ заявили «Ъ», что сотрудничество в БРИКС не направлено против других стран и носит созидательный характер. Как заверили во внешнеполитическом ведомстве, страны-члены преследуют цель «создать устойчивые механизмы, функционирование которых отвечает интересам развивающихся стран».

Подробнее о БРИКС — в материале «Ъ» «Пробил час БРИКС».

Анастасия Домбицкая