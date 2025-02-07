В МИД РФ ответили на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

Сотрудничество в БРИКС не направлено против других стран и носит созидательный характер. Об этом «Ъ» заявили в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа закрыть американский рынок и ввести пошлины против стран объединения, которые будут пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Сотрудничество в БРИКС не направлено против кого-либо»,— заявили в ДИП МИД. «Напротив, оно носит созидательный характер и ориентировано на укрепление социально-экономического, инновационного и человеческого потенциала его участников, а также поддержку в решении насущных проблем развивающихся государств»,— пояснили в ведомстве.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства напомнили, что взаимодействие в рамках БРИКС в финансовой области — одно из ключевых в рамках объединения. Страны-члены преследуют цель «создать устойчивые механизмы, функционирование которых отвечает интересам развивающихся стран». «Все государства БРИКС настроены на достижение осязаемых результатов в этой сфере, что нашло свое отражение в принятой по итогам XVI саммита»,— указали во внешнеполитическом ведомстве.

В конце января Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС оставить попытки создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара. Он также пригрозил участникам объединения введением пошлин и закрытием американского рынка.

Комментируя слова Дональда Трампа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты объединения, речь идет о формировании новых инвестиционных платформ. Он посоветовал экспертам «более подробно разъяснить повестку дня БРИКС» господину Трампу.

XVI саммит БРИКС проходил 22–24 октября 2024 года в Казани. В его работе приняли участие более 30 государств, в результате чего мероприятие стало самым представительным в истории БРИКС. В итоговой декларации члены объединения зафиксировали настрой на наращивание использования национальных валют во взаимной торговле, продвижение инициатив по созданию механизмов для осуществления трансграничных платежей, совместной расчетно-клиринговой и перестраховочной инфраструктуры.

Об итогах саммита БРИКС в Казани — в материале «Ъ» «Пробил час БРИКС».

Анастасия Домбицкая