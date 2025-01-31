Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами 100% за создание новой валюты

Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от стран БРИКС оставить попытки создать собственную валюту или поддерживать любую другую вместо доллара. В своей социальной сети Truth Social он пригрозил участникам объединения введением пошлин и закрытием американского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" пошлинам и "прощай" — Америке»,— заявил господин Трамп. По его словам, не нужно пытаться заменить американскую валюту, иначе эти, «по всей видимости, враждебные» государства столкнутся с пошлинами 100%. Кроме того, президент США пригрозил странам БРИКС закрыть для них американский рынок.

В ноябре 2024 года господин Трамп уже заявлял, что может ограничить возможности стран БРИКС в торговле с США. В своей речи он упомянул «могучий доллар» и призвал объединение не отказываться от американской валюты. С тех пор санкции, которыми он грозил, остались прежними.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия. Владимир Путин на саммите в Казани говорил, что БРИКС не борется с долларом и не отказывается от него. По его словам, странам приходится искать альтернативы, так как с американской валютой «не дают работать».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пробил час БРИКС».