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Коммерсантъ FM
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Пробил час БРИКС

В казанском саммите приняли участие 30 государств

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До сих пор на Западе были такие замкнутые клубы, как G7, которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые набрали сил. Имеются в виду и Китай, и Индия. БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное, взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество»,— пояснил накануне саммита БРИКС в Казани пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал саммит «одним из главных мероприятий мировой повестки с учетом состава участников».

Саммит, проходивший в Казани с 22 по 24 октября, стал самым представительным в истории БРИКС: в его работе приняли участие более 30 государств незападного мира. На момент проведения саммита членство в объединении получили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

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