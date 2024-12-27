Пробил час БРИКС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До сих пор на Западе были такие замкнутые клубы, как G7, которые всегда были закрыты даже для тех стран, которые набрали сил. Имеются в виду и Китай, и Индия. БРИКС — это гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает абсолютно равноправное, взаимоуважительное взаимодействие, сотрудничество»,— пояснил накануне саммита БРИКС в Казани пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал саммит «одним из главных мероприятий мировой повестки с учетом состава участников».

Саммит, проходивший в Казани с 22 по 24 октября, стал самым представительным в истории БРИКС: в его работе приняли участие более 30 государств незападного мира. На момент проведения саммита членство в объединении получили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.