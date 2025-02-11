Прокат по новым правилам

По итогам 2024 года «Централ Партнершип» (ЦПШ) остался лидером по сборам дистрибутируемого контента, хотя его доля рынка и сократилась почти на 10 процентных пунктов. Второе место заняла «Атмосфера кино», которая сместила «НМГ Кинопрокат» на четвертую позицию, независимый прокатчик «Вольга», как и годом ранее, расположился на третьей строчке. Участники рынка предполагают, что в этом году дистрибутор НМГ вернет свое благодаря проекту «Финист. Первый богатырь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Wanta Group (в 2018 году совместно с Фондом кино запустили сервис «Кинозритель» — измеритель проката в РФ) совместно с «Бюллетенем кинопрокатчика» (БК) по просьбе “Ъ” подготовила рейтинг дистрибуторов по итогам 2024 года. Фактически позиции топ-5 игроков не изменились: лидером по выручке проектов остается ЦПШ (входит в «Газпром-медиа холдинг»). Впрочем, доля компании и сборы за год сократились: с 46% в 2023 году до 36,2% и с 13,9 млрд руб. до 13,7 млрд руб. соответственно. Число выпускаемых релизов, наоборот, выросло и составило 46 фильмов, хотя годом ранее показатель был на уровне 25 проектов. Среди самых кассовых — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (по данным БК, общая касса на 2 февраля составила 3,3 млрд руб.), «Огниво» (1,2 млрд руб.), «Сто лет тому вперед» (1,5 млрд руб.).

Прокатчики или кинодистрибуторы выступают посредниками между киностудиями и кинотеатрами — договариваются о числе сеансов, занимаются продвижением и получают комиссию 12–15% от собранной кассы.

Второе место теперь занимает компания «Атмосфера кино» (основатели — экс-директор Universal Pictures International в России Николай Бурунков и бывший гендиректор российского офиса Universal Вадим Иванов), которая нарастила сборы, долю рынка и число выпущенных релизов (см. инфографику). Годом ранее вторым в списке был дистрибутор «НМГ Кинопрокат» (структура «Национальной медиа группы»), сейчас компания опустилась на четвертую строчку рейтинга (см. инфографику). Независимый дистрибутор «Вольга», как и годом ранее, продолжает замыкать топ-3.

В целом совокупный бокс-офис российского проката за прошлый год достиг 45 млрд руб., это на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино. Число проданных билетов, наоборот, сократилось: с 126,1 млн в 2023 году до 123,7 млн. В результате, как неоднократно отмечали участники рынка, сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты. Например, на новогодние праздники (1–8 января) в Москве средний чек достигал 721 руб., по стране — около 479 руб. (см. “Ъ” от 9 января). В ЦПШ и «НМГ Кинопрокате» не ответили “Ъ”.

Сокращение доли ЦПШ главный редактор БК Максим Острый связывает с усилением конкуренции на рынке дистрибуторов в прошлом году: «Компании, которые после 2022 года начинали во многом с нуля ("Атмосфера кино", "НМГ Кинопрокат"), в 2024-м уже работали в полную силу». По его прогнозам, в этом году тренд только усилится, это уже подтвердили новогодние праздники.

В прошлом году ЦПШ не выпустил таких масштабных релизов, как «Чебурашка» в 2022 году, отмечает главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев: «Это уникальный случай, проект будет сложно превзойти по сборам. Разве только инфляция и рост цен на билеты позволят это сделать». Сама компания в прошлом году работала с небольшими, локальными релизами, в том числе и зарубежными, поэтому увеличилось количество предоставляемого для проката контента, уточнил он.

«Атмосфера кино» смогла занять место «НМГ Кинопроката» благодаря фильму «Мастер и Маргарита» (премьера состоялась 25 января 2024 года, общая касса проекта — 2,3 млрд руб.), считает Максим Острый: «В этом году ситуация, вероятно, будет несколько иной — у "НМГ Кинопроката" уже был мощный старт в начале года в виде проекта "Финист. Первый богатырь" (сборы — 2,7 млрд руб.)».

Юлия Юрасова