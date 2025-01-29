Кино не для кассового зрителя

Российские фильмы в иностранном прокате собрали $16,6 млн, на $1 млн меньше показателей 2023 года. Ключевым рынком для экспорта остался Китай, хотя в стране и вышло всего два российских релиза: их общая выручка составила $1,8 млн. Участники рынка отмечают, что сегмент стагнирует из-за отсутствия анимационных проектов. В «Роскино» же заверяют, что ситуация изменится в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

“Ъ” ознакомился с данными «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) о сборах российского кино за рубежом по итогам прошлого года. Из них следует, что общая касса проектов вновь начала сокращаться. Так, по итогам прошлого года российские фильмы собрали в зарубежном прокате $16,6 млн против $17,6 млн в 2023 году и $17 млн в 2022 году.

Ключевым рынком для экспорта в прошлом году стал Китай, там российские проекты собрали $1,8 млн. Впрочем, фактически в прокат в стране вышло только два российских релиза, говорят в БК.

Это мультипликация «Снежная королева: Разморозка» (касса в стране — $1,3 млн) и драма «Вызов» ($500 тыс.). Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей — Бразилия с $1,2 млн. Среди европейских стран наибольшего успеха российским проектам удалось добиться в Италии ($1,1 млн).

Всего иностранные зрители увидели 49 отечественных релизов, а также различные ретроспективы и показы классических кинолент, уточнили в БК. Франшиза «Маша и медведь» удержала лидерство среди проектов, за год касса анимации составила $2,8 млн. Второе и третье места заняли мультфильмы кинопродюсера Василия Ровенского — «Великолепная пятерка» с $2,4 млн и «Коты Эрмитажа» с $2,1 млн. В целом по уровню выручки локального контента на международной арене среди анализируемых рынков Россия в прошлом году опередила Мексику ($6,8 млн) и Бразилию ($3 млн), но значительно уступила Италии ($27,4 млн) и Австралии ($29,9 млн).

В «Роскино» (представляет российскую индустрию на международных рынках) снижение сборов по итогам прошлого года не считают критичным.

Оно может быть связано в том числе и с меньшим присутствием новых анимационных релизов за рубежом в прошлом году, а они традиционно являются лидерами экспорта, говорит гендиректор организации Эльза Антонова.

Кроме того, снижение сборов может быть связано с тем, что многие российские анимационные фильмы, которые вышли в прокат в 2022–2023 годах на большое число рынков, в 2024 году фактически уже «дорабатывали» на оставшихся рынках, уточнила топ-менеджер. Госпожа Антонова заверила, что ситуация будет скорректирована в этом году, «учитывая большое количество интересных новинок российского кинематографа — как анимации, так и художественных фильмов». Среди них — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», права на показ которого уже приобрели более 80 стран из Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы.

Сейчас в экспорте российского контента наблюдается очевидная стагнация, считает главный редактор БК Максим Острый, кардинальных изменений в политике закупок зарубежными партнерами российской продукции не происходит. «Однако этот год может несколько оживить картину за счет работы "Мастер и Маргарита", возможно — "Последнего ронина" и других неанимационных проектов»,— уточнил он.

Скорее всего, в этом году Китай останется основной площадкой для продажи прав на российский контент, полагает главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев. По его мнению, российскому рынку нужно активнее выпускать анимационные проекты, поскольку статистика показывает, что они более востребованы. При этом наиболее перспективным в этом году по сборам он называет совместный российско-китайский проект «Красный шелк»: «Вполне вероятно, что проект войдет в топ-10 по сборам, возможно — в топ-5».

Юлия Юрасова