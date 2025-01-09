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Коммерсантъ FM
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Кино прокатилось по билетам

Рост цен обеспечил увеличение сборов в новогодние праздники

Согласно предварительным данным, сборы кинотеатров в период с 1 по 8 января достигли более 6 млрд руб., что немногим больше прошлогодних 5,8 млрд руб. Рубеж в 1 млрд руб. перешли проекты «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». При этом сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты, говорят участники рынка: в Москве средний чек достигал 721 руб., по стране — около 479 руб., при ожидаемом сокращении посещаемости кинотеатров на 13% год к году.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, откуда следует, что сборы кинотеатров в период новогодних праздников (1–8 января) достигли более 6 млрд руб. За аналогичный период прошлого года фильмы собрали в прокате 5,8 млрд руб. Большая часть сборов — 43% — пришлась на детский проект «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (дистрибутор — «Централ Партнершип», ЦПШ): общая касса составила 2,6 млрд руб. На втором месте — «Финист. Первый богатырь» («НМГ Кинопрокат»), лента собрала 1,9 млрд руб., или 32% от кассы за период. Тройку замыкает очередное продолжение франшизы «Елки» («НМГ Кинопрокат») с 470 млн руб. (8%).

В результате с 1–8 января лидировали в основном российские проекты, из зарубежных было представлено только три — «Астрал. Кошмар в "Спринг Гарден"», «Синистер: Новые души» и «Приключения Паддингтона 3».

Они заняли по 1% в общей сумме сборов. При этом еще в ноябре ЦПШ призывал российские кинотеатры воздержаться от показа релизов альтернативного проката с 1 по 15 января, сообщало отраслевое издание Cinemaplex.

Полноте статистической картины мешает то, что в работе ЕАИС 1 января произошел сбой. Так, сборы «Волшебника Изумрудного города» на протяжении дня в системе варьировались от 340 млн до 400 млн руб. У фильма «Финист. Первый богатырь» данные по предпродажам за два дня сократились на 20,3 млн руб. После сайт ЕАИС был недоступен, а 2 января данные о сборах и вовсе не обновлялись. «Теорий о причинах сбоя ЕАИС в этом году много: от сведения данных до перегрузки сервера, в чем мы сомневаемся, поскольку передача данных шла в обычном режиме,— говорит главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев.— Скорее всего, были DDoS-атаки на сервер и не было админов, которые могли бы их предотвратить». В ЕАИС не ответили “Ъ”.

48 человек

составила средняя посещаемость киносеансов в РФ с 1 по 8 января, по данным ЕАИС.

Общая посещаемость кинотеатров на 8 января 17:48 составила 12,7 млн человек, говорит Рифат Фазлыев: «Корректные данные будут после завершения дня во всех часовых поясах страны. Скорее всего, по итогу дня посещаемость дойдет до 12,9–13 млн зрителей». Он прогнозирует, что показатель сократится год к году примерно на 13%.

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Число проданных билетов 1–8 января прошлого года составило 14,8 млн, уточняет главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Рост сборов связан исключительно с ростом цены билета, считает он, с этим соглашаются и другие участники рынка. Средняя цена билета в эти дни достигла (по предварительным данным) 479,3 руб., в то время как годом ранее составляла 391,7 руб., сообщил господин Острый. При этом в Москве средняя цена билета достигала 721 руб., указывает Рифат Фазлыев: «Это обычная практика — повышать цену перед праздниками, но не с учетом уже происшедших повышений. Увы, кинотеатры отмечали наличие наполовину заполненных залов или простаивающих сеансов».

Кроме того, 90% сеансов пришлось на «Волшебника» и «Финиста», поэтому обычные зрители жаловались на отсутствие релизов для аудитории 17–30 лет, напоминает Рифат Фазлыев. По его словам, российский фильм «Последний ронин» не оправдал ожиданий, у проекта также было ограниченное число сеансов. «Более широкую публику в кинотеатры не удалось привлечь из-за отсутствия контентного разнообразия»,— считает он.

Юлия Юрасова

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