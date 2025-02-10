Испанские лидеры плотно встали

Интрига, связанная с борьбой за золото чемпионата Испании, ярко вспыхнула благодаря преображению после Нового года начавшей было отставать от лидеров «Барселоны». Гостевой разгром «Севильи» — 4:1 — приблизил ее вплотную к мадридским клубам — «Реалу» и «Атлетико».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Барселоны» Рафинья празднует гол в ворота «Севильи»

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Полузащитник «Барселоны» Рафинья празднует гол в ворота «Севильи»

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Матч 23-го тура испанского чемпионата, в котором «Барселона» встречалась с «Севильей», был отнюдь не таким тривиальным, как может показаться по счету. В самом его начале состоялся обмен голевыми уколами, после которого хозяева долго и вполне заслуженно удерживали равенство, играя ничуть не хуже. А чтобы переломить ход встречи, наставнику «Барселоны» Хансу-Дитеру Флику понадобилось продемонстрировать то, что в последнее время у него подмечают многие ведущие испанские медиаресурсы,— чутье на правильные кадровые перестановки. На сей раз вместо Гави он выпустил на поле после перерыва Фермина Лопеса, предпочтя тонкости решительность. Ход сработал моментально.

Фермин Лопес сразу же забил, а вслед за этим ошарашенная «Севилья» пропустила еще дважды.

Барселонский джокер, правда, и воду успел замутить, умудрившись за жесткий фол против Джибриля Соу заработать удаление, когда до финального свистка оставалось еще аж полчаса. Но Флик опять угадал с корректировками состава. С интегрированными в него Дани Ольмо и Эриком Гарсией «Барселона» выглядела так убедительно, словно играла не в меньшинстве, а в большинстве. В общем, и намека на погоню «Севилья» не выдала.

Этот матч заставил вспоминать то, что было совсем недавно,— конец декабря и разговоры о кризисе «Барселоны», которые, казалось ведь, имеют под собой прочное основание: не идет игра, теряются очки, лидерство, только что такое прочное, уплыло из рук, и даже возникло отставание от двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико». Флик тогда постоянно повторял, что ждет не дождется новогодней паузы в сезоне, потому что перезагрузка, спокойный анализ собственных проблем — это то, что нужно его вдруг потерявшей удачливость команде. А сомнения-то насчет того, что каникулы помогут, были.

Но вот сейчас уже можно любоваться плодами этой и вправду оказавшейся полезной перезагрузки.

После Нового года у «Барселоны» — разгром, 5:2, «Реала» в финале Суперкубка, а в чемпионате после ничьей с «Хетафе» — три подряд победы, над «Валенсией», «Алавесом» и «Севильей». Все, как в первой половине осени, когда во Флике видели шикарную для «Барселоны» находку, тренера, который, не лишая ее футбол свежести и лоска, добавляет ему надежности и вариативности. И никаких следов кризиса.

И это каталонское возрождение накалило интригу в борьбе за золото чемпионата до предела. Центральный матч очередного тура в нем состоялся вообще-то еще в субботу. В нем «Реал» и «Атлетико» рубились друг с другом и разошлись миром — 1:1, то есть потеряв по два очка каждый. Идеальный расклад для преследователя, которым тот и воспользовался в матче с «Севильей».

Теперь «Барселона» располагается уже вплотную к столичным конкурентам.

От «Атлетико» она отстает на одно очко, от «Реала» — на два. И с обоими ей еще предстоит играть в чемпионате. С «Атлетико» «Барселона» встретится в марте на выезде, с «Реалом» — в мае дома.

При этом есть кое-какие нюансы, уравновешивающие, что ли, это микроскопическое отставание. И «Реал», и «Атлетико» в последние недели допускают срывы. Первый проигрывает «Эспаньолу», второй — «Леганесу». Не то чтобы повод для паники, но форма «Барселоны» явно лучше.

Второй нюанс касается Лиги чемпионов. «Барселона» с «Атлетико» прошли в ее 1/8 финала благодаря хорошему выступлению в регулярном первенстве напрямую, минуя вряд ли способствующий экономии сил дополнительный раунд play-off. А вот «Реал» в него угодил. Причем не просто угодил, а нарвался на соперника хуже не придумаешь — «Манчестер Сити», против которого во вторник проведет первый матч противостояния двух гигантов.

Алексей Доспехов