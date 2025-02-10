Аданакуся выкуси

Чемпионат Турции подтвердил репутацию самого скандального первенства Европы очередным громким ЧП. Матч между его лидером «Галатасараем» и «Адана Демирспор» был прерван еще в первом тайме из-за демарша соперников гранда. Они покинули поле в знак протеста против несправедливо, по их мнению, назначенного пенальти. Председатель совета директоров «Аданы», чьи представители не скрывали, что считают судейство предвзятым, Бедирхан Дурак ушел в отставку, а «Фенербахче», единственный соперник «Галатасарая» в борьбе за золото, обвинил конкурента в том, что из-за него в турецком футболе не осталось «доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между «Галатасараем» и «Адана Демирспор»

Фото: ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu / AFP Матч между «Галатасараем» и «Адана Демирспор»

Фото: ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu / AFP

10 февраля председатель совета директоров турецкого клуба «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил об отставке. Объясняя свое решение, он сообщил, что «с огорчением убедился в том, что мы достигли тупика». Свое заявление он обнародовал на следующий день после громкого ЧП, связанного с его клубом.

В 22-м туре чемпионата Турции «Адана», занимающая в турнире последнее место, встречалась на выезде с находящимся на верхней строчке «Галатасараем». На 12-й минуте встречи фаворит открыл счет благодаря реализованному недавно приобретенным им знаменитым испанцем Альваро Моратой одиннадцатиметровому. Многим экспертам трактовка эпизода арбитром Огузханом Чакыром показалась чрезвычайно спорной. Тот посчитал, что Семих Гюлер сфолил на Дрисе Мертенсе, хотя повтор показал, что скорее это Мертенс запнулся о ногу оппонента.

Когда позади осталось примерно полчаса матча, футболисты «Аданы», настойчиво пытавшиеся доказать арбитру, что нарушения не было, вдруг прекратили играть и отправились на что-то вроде совещания, инициированного наставником Мустафой Альпером Авчи.

Вскоре после него все они ушли в раздевалку. Поле покинул и Огузхан Чакыр.

Матч так и не возобновился. А президент «Аданы» Мурат Анчак, подтвердив, что формальной причиной демарша стал пенальти, дал понять, что на самом деле проблема не столько в конкретном моменте: «Мы на 99 процентов должны были проиграть в любом случае». Признал, что одиннадцатиметрового «скорее не было», даже наставник «Галатасарая» Окан Бурук. Правда, он все равно охарактеризовал поведение игроков «Аданы» как «наносящее удар по имиджу турецкого футбола».

Федерация футбола Турции (TFF) должна в ближайшее время вынести вердикт в связи с инцидентом, который, по всей вероятности, сведется к присуждению «Адане» технического поражения, а «Галатасараю» подарит три очка.

Однако, каким бы исход разбирательства ни был, очевидно, что от скверного имиджа, на который ссылался Окан Бурук, он турецкий чемпионат не избавит.

Дело в том, что скандалы в первенстве, входящем в первую десятку таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и довольно часто переманивающем звезд из клубов «большой пятерки», таких как те же Мората или Мертенс, превратились уже в явление совершенно привычное. В прошлом сезоне их было сразу несколько, наиболее звучный — в матче между «Анкарагюджю» и «Ризеспором». Уже после финального свистка президент хозяев Фарук Коджа с сопровождающими выбежал на поле и побил, в том числе ногами, рефери. TFF даже приостанавливала из-за ЧП, обернувшегося для Коджи пожизненной дисквалификацией, проведение чемпионата страны, а контроль за его расследованием взял на себя лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

И прецеденты ухода команд с поля из-за предвзятого, как они считали, судейства также были. Так поступили футболисты «Истанбулспора» в матче чемпионата против «Трабзонспора» и футболисты «Фенербахче» — в матче за Суперкубок против «Галатасарая». На него они к тому же демонстративно выставили молодежный состав.

«Фенербахче», второй турецкий гранд и единственный конкурент «Галатасарая» (перед туром он отставал от него на шесть очков), первым откликнулся на воскресное происшествие. Причем его заявление адресовано именно стамбульскому соседу. В нем говорится о том, что благодаря «Галатасараю» в турецком футболе «не осталось доверия и справедливости».

Примерно о том же недавно открыто говорил и знаменитый тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью. Его, как выяснилось, сильно задел январский матч, в котором «Галатасарай» одолел — 2:1 — «Гёзтепе». После него проигравшие призвали немедленно ввести в турецкой Суперлиге «систему иностранного судейства», намекая, что местные арбитры помогают главному гиганту первенства. Моуринью, по сути, поддержал их, охарактеризовав обстановку в лиге как «токсичную» и заметив, что «худшее, что может быть в футболе,— это победа любой ценой».

Алексей Доспехов