«Манчестер Сити» из двух зол досталось большее

Жеребьевка стартового раунда play-off Лиги чемпионов подарила ему удивительную, учитывая статус этой стадии — как бы отборочной к 1/8 финала, пару. Она свела двух футбольных гигантов, победителей предыдущих розыгрышей главного еврокубка — просто не слишком удачно игравший в регулярном первенстве «Реал» с чуть не вылетевшим из турнира «Манчестер Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Реала» (слева — Джуд Беллингем) и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в play-off Лиги чемпионов в четвертый раз подряд

Фото: Conor Molloy / ProSportsImages / DPPI / AFP Футболисты «Реала» (слева — Джуд Беллингем) и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в play-off Лиги чемпионов в четвертый раз подряд

Фото: Conor Molloy / ProSportsImages / DPPI / AFP

Трансляцию этой жеребьевки те, кто ее вел на BBC, «разогревали» очень актуальным, по их мнению, опросом. В play-off Лиги чемпионов вышли 24 клуба, в том числе пять британских — английские «Ливерпуль», «Арсенал», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» плюс шотландский «Селтик». И какой из них, как вы полагаете, прорвется выше в кубковой стадии? У кого наибольшие шансы добиться успеха? И если кто-то думал, будто бы респонденты, выкинув на помойку эмоции, все-таки поверят в то, что клуб, который выиграл главный еврокубок, еще в старом формате, в 2023 году, который безумно богат и обладает безумно дорогим составом, который перед стартом турнира котировался как его фаворит, к главным матчам непременно выйдет из кризисного состояния и будет выглядеть так, как ему полагается, то он сильно заблуждался. Не поверили.

За «Манчестер Сити», кое-как, в заключительном туре, зацепившийся за путевку в plaу-off, к началу жеребьевки были отданы жалкие 8% голосов — чуть больше, чем получили совсем скромные на его фоне «Селтик» с «Астон Виллой».

У «Ливерпуля», который завершил регулярный чемпионат на первом месте, их оказалось больше, чем две трети, у «Арсенала», замкнувшего тройку, пропустив вперед только ливерпульцев и «Барселону»,— 14%. Такая вот неплохая иллюстрация того, как первая стадия турнира в виде «гладкого» первенства для 36 клубов, заменившего с нынешнего сезона привычный групповой этап с 32 командами, разбитыми на восемь квартетов, перетряхнула все представления о «правильном» раскладе.

Еще одна иллюстрация — это сам по себе список участников пятничной жеребьевки. Может, веры в «Манчестер Сити» со всеми его бедами было бы и побольше, если бы не тот факт, что к проблемам, чуть не приведшим к катастрофе в регулярном первенстве, добавилось невезение, связанное уже именно с формированием пар в дополнительном раунде play-off. В новом формате от него освобождены клубы, которые в регулярке финишировали в топ-восьмерке: они сразу оказываются в 1/8 финала, которая прежде была стартовым раундом.

И казалось ведь, что почти все бесспорные футбольные гиганты в восьмерку должны проникнуть и что если какой-то и не проникнет, то все равно будет избавлен от варианта столкнуться уже на такой ранней стадии с ровней. Но гигантов колбасило будь здоров. «Манчестер Сити», конечно, самый яркий, но не единственный в этом смысле пример. Так что наряду с ним мимо восьмерки пролетели и ПСЖ, и «Боруссия», и «Реал» с «Баварией». А выяснилось, что по регламенту, принимающему во внимание занятые в регулярном чемпионате места, «Манчестер Сити» может пересечься лишь либо с мадридским клубом, либо с мюнхенским грандом, иного не дано.

Достался в итоге «Реал». Получился суперхит, «пара мечты» из победителей двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, двух монстров, которые будут бодаться друг с другом в play-off четвертый год подряд.

Правда, в прошлых турнирах эти схватки происходили, естественно, гораздо ближе к решающему матчу. В 2022 году в полуфинале взял верх «Реал», в 2023-м «Манчестер Сити» реваншировался в том же раунде, в 2024-м им пришлось драться уже в четвертьфинале, и судьбу противостояния в пользу мадридцев решила серия пенальти.

Сейчас, естественно, именно они, лидеры испанского чемпионата, представляются сильнейшей стороной. Хотя, надо полагать, поклонники «Баварии» все равно счастливы, что сыграют не с «Манчестер Сити». Каким бы ни был манчестерский тонус, какой бы слабенькой ни была вера в его возможности у болельщиков, «Селтик» — это все равно соперник поприятнее.

Неприятный ждет дальше. Там, в 1/8 финала снова узенький выбор из двух зол — или «Атлетико», или «Байер». Причем он опять одинаковый как для победителя пары «Бавария»—«Селтик», так и для того, кто выберется живым из рубки между «Реалом» и «Манчестер Сити». Тот случай, когда хрен точно ничем не слаще редьки.

Алексей Доспехов