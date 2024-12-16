«Барселона» накопила потери
Очередная неудача грозит лишить ее лидерства в чемпионате Испании
Борьбу за лидерство в чемпионате Испании до предела обострило домашнее поражение «Барселоны» от аутсайдера «Леганеса» — 0:1, которое даже не назовешь сенсационным из-за того, что в конце года осечки каталонцев в первенстве превратились в слишком привычное явление. Теперь они располагаются на верхушке таблицы — всего на очко впереди «Реала» — вместе с «Атлетико». С ним «Барселона» сыграет в своем следующем матче без одного из своих ключевых футболистов Ламина Ямаля, получившего довольно серьезную травму.
Кризисный отрезок сезона продолжился для «Барселоны» (справа на переднем плане — Рафинья) поражением от аутсайдера «Леганеса»
Фото: Albert Gea, Reuters
Домашний проигрыш «Барселоны» команде со скромными возможностями, которая перед этим туром располагалась вплотную к «зоне вылета» и которая, даже слегка отодвинувшись от нее, едва ли мечтает о чем-то большем, чем выживание в элите, можно было бы принять и за обычный несчастный случай. Пропустила быстрый гол, не уследив за прыжком Серхио Гонсалеса, потом сделала многое для того, чтобы отыграться, нанеся в общей сложности два десятка ударов по чужим воротам. Но не сложилось. Хозяева запороли полдесятка моментов, Рафинья пальнул в перекладину — и аутсайдер покинул поле с нежданной победой. С кем не бывает.
Но дело в том, что эту осечку невозможно вырвать из свежего контекста, из каталонских осечек в основном и сотканного, пусть те, кто следит за «Барселоной» исключительно через еврокубковую «оптику», через Лигу чемпионов, наверняка уверены, что в нынешнем сезоне, при новом тренере Хансе-Дитере Флике, сменившем ушедшего Хави, у нее все в порядке. Ну, правда же — после того как в стартовом туре срезалась на «Монако», берет верх над всеми подряд. «Баварию» разбила со счетом 4:1, с «Боруссией» недавно разобралась на чужом поле. Восьмерка, то есть выход в 1/8 финала без дополнительного раунда play-off, никуда уже не денется.
Однако есть ведь еще и фронт внутренний. А тут — почти такой же кризис, какой, например, переживает «Манчестер Сити». Это три первых месяца сезона, с августа по октябрь, «Барселона» летала в испанском чемпионате как на крыльях, намекая, что возьмет золото, которое в предыдущем первенстве от нее уплыло, доставшись «Реалу», с запасом. Но затем полеты как-то вдруг закончились.
Если брать отрезок в календарный месяц, выбросив все, что было до него, то «Барселона» находилась бы сейчас в таблице ниже «Леганеса».
В него уместились шесть ее матчей в первенстве. И среди них лишь один, против «Мальорки», завершился победой каталонцев. С «Сельтой» и «Бетисом» она разошлась миром, «Реал-Сосьедаду» и «Лас-Пальмасу», как и «Леганесу», уступила. Тоже, конечно, отчасти из-за невезения, скверной реализации, удач оппонентов. Но разве это имеет такое уж большое значение? В конце концов, про команды, с которыми она сталкивалась, нельзя сказать, будто они в невероятном тонусе. «Сельта» и «Лас-Пальмас» — и вовсе из нижней половины иерархии, из той примерно ниши, где обитает и «Леганес».
Через что-то в этом духе «Барселона» в предыдущий раз прошла довольно давно — ровно три года назад, на излете осени 2021-го. И тогда после шести матчей, в которых она добыла одну победу, уволили тренера каталонцев Рональда Кумана, назначив вместо него, под радикальную кадровую и стилистическую перестройку, предшественника Флика Хави.
Сейчас причин говорить о претензиях к немецкому наставнику настолько серьезных, чтобы предполагать, будто над ним нависла угроза увольнения, кажется, нет. Но появиться они могут, видимо, в любой момент.
Положение «Барселоны» из прочного и благополучного после всех этих невзрачных выступлений на стыке осени и зимы внезапно превратилось в зыбкое и тревожное. Формально она все еще на верхушке испанской классификации, но именно что формально. Мадридские клубы уже настигли каталонцев. «Реал», хотя в минувшем туре сыграл вничью с «Райо Вальекано», отстает всего на очко, а «Атлетико», справившийся — 1:0 — с «Хетафе», сравнялся с лидером по набранным баллам. И при этом у столичных оппонентов по матчу в запасе.
А в ближайшей встрече, в субботу, «Барселона», между прочим, как раз принимает «Атлетико». И играть с ним придется без Ламина Ямаля, футболиста ключевого, который, как показало медобследование, в матче с «Леганесом» серьезно повредил связки голеностопа, выбыв, по сообщению клубной пресс-службы, на срок в три-четыре недели. Новость, едва ли добавляющая уверенности в том, что скверный период в жизни «Барселоны» вот-вот закончится.
Очередные туры европейских национальных чемпионатов
Чемпионат Испании
17-й тур. «Мальорка»—«Жирона» 2:1 (Ларин, 20, 51 — ван де Бек, 7). «Райо Вальекано»—«Реал» 3:3 (Унаи Лопес, 4; Мумин, 36; Паласон, 64 — Вальверде, 39; Беллингем, 45; Родриго, 56). «Атлетико»—«Хетафе» 1:0 (Сёрлот, 69). «Алавес»—«Атлетик» 1:1 (Жордан, 67 — Унаи Гомес, 10). «Барселона»—«Леганес» 0:1 (Серхио Гонсалес, 4). Положение команд. 1. «Барселона» — 38 очков (после 18 матчей). 2. «Атлетико» — 38 (17). 3. «Реал» — 37 (17). 4. «Атлетик» — 33 (18). 5. «Мальорка» — 27 (18). 6. «Вильярреал» — 26 (16).
Чемпионат Англии
16-й тур. «Саутгемптон»—«Тоттенхем» 0:5 (Мэддисон, 1, 45+4; Сон Хын Мин, 12; Кулушевски, 14; Сарр, 25). «Челси»—«Брентфорд» 2:1 (Кукурелья, 43; Джексон, 80 — Мбемо, 90). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 36 очков (после 15 матчей). 2. «Челси» — 34. 3. «Арсенал» — 30. 4. «Ноттингем» — 28. 5. «Манчестер Сити» — 27. 6. «Астон Вилла» — 25.