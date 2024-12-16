«Барселона» накопила потери

Борьбу за лидерство в чемпионате Испании до предела обострило домашнее поражение «Барселоны» от аутсайдера «Леганеса» — 0:1, которое даже не назовешь сенсационным из-за того, что в конце года осечки каталонцев в первенстве превратились в слишком привычное явление. Теперь они располагаются на верхушке таблицы — всего на очко впереди «Реала» — вместе с «Атлетико». С ним «Барселона» сыграет в своем следующем матче без одного из своих ключевых футболистов Ламина Ямаля, получившего довольно серьезную травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кризисный отрезок сезона продолжился для «Барселоны» (справа на переднем плане — Рафинья) поражением от аутсайдера «Леганеса»

Фото: Albert Gea, Reuters Кризисный отрезок сезона продолжился для «Барселоны» (справа на переднем плане — Рафинья) поражением от аутсайдера «Леганеса»

Фото: Albert Gea, Reuters

Домашний проигрыш «Барселоны» команде со скромными возможностями, которая перед этим туром располагалась вплотную к «зоне вылета» и которая, даже слегка отодвинувшись от нее, едва ли мечтает о чем-то большем, чем выживание в элите, можно было бы принять и за обычный несчастный случай. Пропустила быстрый гол, не уследив за прыжком Серхио Гонсалеса, потом сделала многое для того, чтобы отыграться, нанеся в общей сложности два десятка ударов по чужим воротам. Но не сложилось. Хозяева запороли полдесятка моментов, Рафинья пальнул в перекладину — и аутсайдер покинул поле с нежданной победой. С кем не бывает.

Но дело в том, что эту осечку невозможно вырвать из свежего контекста, из каталонских осечек в основном и сотканного, пусть те, кто следит за «Барселоной» исключительно через еврокубковую «оптику», через Лигу чемпионов, наверняка уверены, что в нынешнем сезоне, при новом тренере Хансе-Дитере Флике, сменившем ушедшего Хави, у нее все в порядке. Ну, правда же — после того как в стартовом туре срезалась на «Монако», берет верх над всеми подряд. «Баварию» разбила со счетом 4:1, с «Боруссией» недавно разобралась на чужом поле. Восьмерка, то есть выход в 1/8 финала без дополнительного раунда play-off, никуда уже не денется.

Однако есть ведь еще и фронт внутренний. А тут — почти такой же кризис, какой, например, переживает «Манчестер Сити». Это три первых месяца сезона, с августа по октябрь, «Барселона» летала в испанском чемпионате как на крыльях, намекая, что возьмет золото, которое в предыдущем первенстве от нее уплыло, доставшись «Реалу», с запасом. Но затем полеты как-то вдруг закончились.

Если брать отрезок в календарный месяц, выбросив все, что было до него, то «Барселона» находилась бы сейчас в таблице ниже «Леганеса».

В него уместились шесть ее матчей в первенстве. И среди них лишь один, против «Мальорки», завершился победой каталонцев. С «Сельтой» и «Бетисом» она разошлась миром, «Реал-Сосьедаду» и «Лас-Пальмасу», как и «Леганесу», уступила. Тоже, конечно, отчасти из-за невезения, скверной реализации, удач оппонентов. Но разве это имеет такое уж большое значение? В конце концов, про команды, с которыми она сталкивалась, нельзя сказать, будто они в невероятном тонусе. «Сельта» и «Лас-Пальмас» — и вовсе из нижней половины иерархии, из той примерно ниши, где обитает и «Леганес».

Через что-то в этом духе «Барселона» в предыдущий раз прошла довольно давно — ровно три года назад, на излете осени 2021-го. И тогда после шести матчей, в которых она добыла одну победу, уволили тренера каталонцев Рональда Кумана, назначив вместо него, под радикальную кадровую и стилистическую перестройку, предшественника Флика Хави.

Сейчас причин говорить о претензиях к немецкому наставнику настолько серьезных, чтобы предполагать, будто над ним нависла угроза увольнения, кажется, нет. Но появиться они могут, видимо, в любой момент.

Положение «Барселоны» из прочного и благополучного после всех этих невзрачных выступлений на стыке осени и зимы внезапно превратилось в зыбкое и тревожное. Формально она все еще на верхушке испанской классификации, но именно что формально. Мадридские клубы уже настигли каталонцев. «Реал», хотя в минувшем туре сыграл вничью с «Райо Вальекано», отстает всего на очко, а «Атлетико», справившийся — 1:0 — с «Хетафе», сравнялся с лидером по набранным баллам. И при этом у столичных оппонентов по матчу в запасе.

А в ближайшей встрече, в субботу, «Барселона», между прочим, как раз принимает «Атлетико». И играть с ним придется без Ламина Ямаля, футболиста ключевого, который, как показало медобследование, в матче с «Леганесом» серьезно повредил связки голеностопа, выбыв, по сообщению клубной пресс-службы, на срок в три-четыре недели. Новость, едва ли добавляющая уверенности в том, что скверный период в жизни «Барселоны» вот-вот закончится.

Алексей Доспехов