Страны ЕС готовятся к захвату танкеров российского «теневого флота»

Европейские страны ведут переговоры о масштабной операции в Балтийском море по аресту нефтяных танкеров, обслуживающих Россию. Об этом со ссылкой на двух дипломатов ЕС и двух правительственных чиновников сообщает Politico.

По данным издания, власти выясняют, на каких основаниях они могли бы арестовывать суда «теневого флота» России. Таковым власти ЕС и США считают танкеры, которые используются для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью.

Сейчас предложения делятся на три основных категории:

конфискация судов, которые могут нанести ущерб окружающей среде, например, из-за разливов нефти (учитывая возраст танкеров, такой риск есть, отмечает Politico);

власти могут использовать положения международного права о пиратстве, если судно нанесло ущерб энергетической инфраструктуре или подводным интернет-кабелям за пределами территориальных вод какой-либо страны;

страны обсуждают введение новых национальных законов, которые облегчат арест судов.

По словам чиновников, страны могут, например, начать требовать от танкеров, входящих в Балтийское море, пользоваться услугами только тех страховщиков, которые войдут в установленный европейскими странами список благонадежных. Те, в свою очередь, из-за санкций против РФ не могут предоставлять услуги страхования судам, которые перевозят российскую нефть. В таком случае заход танкеров в Балтийское море окажется незаконным.

Кирилл Сарханянц