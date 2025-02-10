Замглавы МИД: Москва не приемлет ультиматумов со стороны США

В Москве не готовы говорить с американскими властями на языке ультиматумов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на пресс-конференции сегодня, 10 февраля. По словам дипломата, обсуждать любые вопросы РФ готова лишь на равноправной взаимоприемлемой основе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями,— все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет»,— сказал Сергей Рябков (цитата по Интерфаксу).

Замминистра отметил, что к диалогу с американской стороной в Москве готовы, однако любой вопрос, включая урегулирование на Украине, должен обсуждаться «на равноправной, взаимоприемлемой основе». По словам господина Рябкова, в контексте украинского кризиса Москва будет добиваться «признания реалий на земле и искоренения первопричин».

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле. В июне он высказал мирное предложение Украине и Западу, которое подразумевало отказ Украины от вступления в НАТО, вывод ВСУ с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, нейтральный безъядерный статус Украины.

На пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии за 2024 год, глава МИД РФ Сергей Лавров признавал, что в России готовы обсуждать «гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина».

Подробнее о трудностях мирного процесса по Украине — в материале «Ъ» «Вместо мира лишь разговоры».

Анастасия Домбицкая