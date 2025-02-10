«Вместо мира лишь разговоры»

Пресс-служба Кремля не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть возможный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее президент США заявил о том, что контактировал с российским коллегой и остался доволен этим общением. По словам главы Белого дома, он по-прежнему с оптимизмом оценивает вероятность мирного разрешения украинского конфликта. Между тем в Вашингтоне сообщили о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе без оптимизма оценивает происходящие события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп, находясь на борту номер один ВВС США, дал интервью таблоиду The New York Post. Глава Белого дома, в частности, сообщил фактически сенсацию: оказывается, он поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Результат переговоров он описал фразой «давайте начнем встречи». Что, мол, в Москве переживают за все происходящее и готовы к дальнейшим контактам и, наверное, разумным компромиссам. У них с президентом России хорошие отношения, а у него, Трампа, есть конкретный план по прекращению боевых действий. И он всячески надеется, что мира удастся достичь в кратчайшие сроки.

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков на это заявил буквально следующее: коммуникации лидеров двух стран могут осуществляться по разным каналам, и он лично может о чем-то не знать. По-научному это называется «пресс-секретарь главы государства данный факт не подтвердил, но и не опроверг». Но мы не будем пытаться разгадать этот ребус и обратимся к фактам. Пресс-пул Белого дома официально сообщил, что в течение недели, предположительно, в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На повестке дня два вопроса: собственно, мирное урегулирование и украинские полезные ископаемые. Очень понравилось 47-му президенту США предложение коллеги передать месторождения редкоземельных металлов американским компаниям на разработку в качестве платы за помощь и последующее восстановление страны.

Таким образом, Трамп, судя по всему, первым встретится все-таки с Зеленским, а не с Путиным. При этом украинский лидер обвиняет Кремль в том, что Россия на самом деле никакого мира не хочет, а, наоборот, наращивает ударную мощь. Между тем на этой неделе открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Острых тем для обсуждения немало, но Украина будет одной из главных. Выступит американский спецпосланник Кит Келлог. Однако этот самый вожделенный план Трампа по-прежнему неизвестен. Что же в итоге? Ничего. Вместо мира только разговоры о нем.

Преподнесет ли Трамп Путину Украину на блюде, о чем так любит говорить западная и другая пресса? Возможно, он хотел бы так поступить, дабы оперативно решить вопрос, сохранив лицо, однако все-таки нужно признать, что не все на планете Земля зависит от президента Соединенных Штатов.

Есть вещи даже ему неподвластные. Хотя бы потому, что и Запад, и Глобальный Юг считают, что Украина должна сохраниться как независимое государство. В каких границах? Это обсуждается.

Что касается прихода к власти в республике так называемого пророссийского политика, как, вероятно, хотелось бы Москве, то понятие это очень условное. Сегодня он пророссийский, а завтра непонятно. А если Майдан очередной случится? Народ же тоже нужно как-то спросить, что он по этому поводу думает. Также почему-то есть некая уверенность с российской стороны, что Зеленский должен обязательно проиграть новые выборы, если они в итоге будут объявлены. Ответа на очередной ключевой вопрос о гарантиях безопасности Украине также нет. Зато есть намерение Вашингтона ужесточить санкции. И почему-то кажется, что дело идет именно к этому, а не к тому, чтобы начать встречаться. Впрочем, очень хочется ошибиться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе