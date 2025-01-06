Илон Маск распространяет влияние

Илон Маск может кратно увеличить выручку SpaceX, Tesla и других своих компаний в 2025 году. Так перспективы его бизнеса оценивают аналитики после назначения миллиардера главой временного департамента правительства США. Согласно отчету американской исследовательской компании Quilty Space, выручка Starlink в будущем году составит $11,8 млрд. В Space X собираются приумножить число ежегодных запусков в пять раз. А продажи электрокаров Tesla, по прогнозам самого Маска, вырастут на треть, несмотря на застой рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Benoit Tessier/File Photo/File Photo, Reuters

Новые возможности у него появились благодаря тому, что богатейший человек планеты вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возьмет на себя сокращение расходов госбюджета в рамках так называемого департамента эффективности при правительстве Соединенных Штатов или DOGE. В космической отрасли конкурентов у Маска уже и так фактически не осталось, отмечает популяризатор космонавтики, автор блога «Зеленый кот» Виталий Егоров: «Для SpaceX, конечно, все складывается чрезвычайно благополучно. Даже неважно, будет ли Маск напрямую участвовать в работе компании или займется полностью своими делами в правительстве.

В предыдущие годы SpaceX столкнулась с непредвиденным препятствием в виде американской бюрократии. Сейчас Маск находится ровно в том месте, где он может максимально эффективно решать конкретно эту проблему своей компании. При этом я не думаю, что он будет каким-то образом вредить своим конкурентам. Вряд ли он будет лоббировать отказ от программы SLS (это сверхтяжелая ракета для полета на Луну), которая выступает условным конкурентом его Starship. По реальным показателям у него конкурентов, собственно, и нет.

Есть Boeing, есть Lockheed Martin, которые занимаются производством похожей продукции в интересах американского государства, но при этом он понимает, что американское государство не откажется от этих ракет. Позиция NASA — не хранить яйца в одной корзине, то есть не отдавать все контракты одному поставщику. Вот если действительно SpaceX получит лицензию на 25 пусков Starship на ближайшие годы, это просто развяжет ей все руки».

Собеседники “Ъ FM” добавляют, что пока непонятно, будет ли Маск действовать против других международных конкурентов, китайского автопрома и форсировать принятие торговых пошлин. В интересах миллиардера сокращать госрегулирование, поэтому он, вероятно, попытается оказать давление на Национальное управление безопасностью движения на трассах, именно это ведомство требует отчитываться обо всех авариях с инновационной системой автопилота электрокаров.

После победы Дональда Трампа акции Tesla взлетели на треть, а капитализация увеличилась почти на $250 млрд, писал Bloomberg. Из-за этого ценные бумаги оказались волатильными, но в долгосрочной перспективе позиции компании укрепятся, считает управляющий партнер Red Sharks Ventures Александр Матвеев: «С точки зрения лоббизма его союз с Трампом — это абсолютная победа. Он может получить кредиты, финансирование, государственные льготы под строительство своей сети, чего не было при Джо Байдене, из-за чего у него и был с ним конфликт. Вторая составляющая — он может просто получить заказы на то, что полицейские и госаппарат закупят автомобили Tesla, а это измеряется сотнями миллиардов долларов.

На рынке акций очень большие короткие позиции были против позиции Маска, потому что до последнего момента казалось, что демократы продвинут Камалу Харрис. И сейчас просто произошел short squeeze. Большое количество людей, которые ставили против него, вынуждены откупать акции, потому что они стремительно растут, задавая лавинообразный рост. Поэтому акции на короткой дистанции могут скорректироваться. Уже полтора месяца прошло, и движение было больше чем в два раза за квартал. Но на длинной дистанции он, безусловно, победитель».

В американском обществе инициатива успела столкнуться с критикой. Организация по защите прав потребителей Public Citizen назвала назначение Маска и его коллеги по новому департаменту «высшей формой корпоративной коррупции». Бизнесмен стал публично поддерживать действующего президента после того, как на того была совершена попытка покушения. В результате, согласно записям правительства США, Маск внес в пользу избирательной кампании Трампа около $200 млн — больше, чем вся нефтеперерабатывающая промышленность.

Теперь же, как утверждает The Washington Post, Маск получает негласный титул «теневого президента». Впрочем, политическая активность миллиардера не пройдет для него без последствий: среди демократов он нажил себе врагов, говорит политтехнолог Павел Дубравский: «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов расследует различные испытания, которые Neuralink проводил, в том числе над людьми. Также есть расследование Министерства сельского хозяйства США, а против SpaceX иск Министерства юстиции. И против соцсети X то же самое: есть расследование Федеральной торговой комиссии.

Он занимался как раз лоббированием того, чтобы отказаться от различных регулирований, в том числе тех, которые касаются безопасности. На самом деле, я бы не сказал, что у него все замечательно в этом плане. Да, он, конечно, сотрудничает с нынешней администрацией, де-факто является ее частью, хотя де-юре не является, но Демократическую партию он очень сильно разозлил, поэтому будут и дополнительные иски, и новые расследования относительно Илона Маска, потому что сейчас есть связка Илон Маск—Дональд Трамп. Если кто-то хочет сделать что-то плохое Дональду Трампу, он может сделать это через Маска.

Он либертарианец. Сейчас стал чуть более консервативный, но он классический минархист, то есть он выступает за то, чтобы участие государства было минимальным, регулирования было меньше. Мы уже знаем, что он созванивался с господином Владимиром Зеленским и с Дональдом Трампом по вопросу России и Украины. Никого другого на этих переговорах не было. Очевидно, что он будет продолжать соперничать с левыми режимами вроде президента-коммуниста из Бразилии Лулы да Силвы, уже скорее уходящего президента Колумбии Густаво Петро. У него есть свой фаворит — это одна из лидеров оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Поэтому он постарается использовать свое новое положение для того, чтобы создавать такой вот правый интернационал».

DOGE позиционируется как независимый консультативный орган. Еще во время президентской гонки Маск заявил, что сможет сократить федеральные расходы на $2 трлн, за последний фискальный год правительство США потратило $6,75 трлн. По словам самого бизнесмена, действия департамента по эффективности «вызовут шок в системе и среди всех, кто связан с тратами правительства, а это очень много людей».

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Анжела Гаплевская