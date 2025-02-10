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Рябков: РФ и США контактируют по линии МИДов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон контактируют по линии внешнеполитических ведомств. Дипломат отметил, что нет смысла разглашать подробности этого диалога.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но, в общем, процесс идет»,— сказал Сергей Рябков агентству РИА Новости.

Дипломат добавил, что приход в Белый дом команды Дональда Трампа говорит о появлении новых векторов во внешней политике. «Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что произошло вопреки многочисленным прогнозам, означает смену вех и во внутренней политике США и, конечно, появление множества новых компонентов и нюансов во внешнеполитическом курсе»,— отметил дипломат. По его словам, только от США зависит, воспользуется ли новая администрация возможностью диалога с Москвой.

8 февраля газета The New York Post сообщила о разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. «Трамп разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине»,— сообщила газета. Подробностей о диалоге в материале не приводилось.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию из Вашингтона. Представитель Кремля не подтвердил, но и не опроверг информацию о беседе двух лидеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».

Анастасия Домбицкая

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