Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Аяза Шабутдинова

Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 57 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суд передадут для рассмотрения более 280 томов уголовного дела после вручения обвинительного заключения фигуранту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе ведомства назвали Аяза Шабутдинова создателем преступной группировки. По информации надзора, он занимался курированием работы соучастников, а также публиковал ложные сведения о своих курсах. В частности, разрабатывал тексты тренингов и договоров на оказание образовательных услуг.

Отмечается, что продаваемые образовательные программы, тренинги и вебинары обещали успех в предпринимательстве и могли «гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях». При этом тренинги не приносили обещанного результата. За курсы клиенты платили от 60 тыс. до 12 млн руб. Всего от действий участников пострадали 113 человек.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года. На следующий день бизнес-тренера отправили в СИЗО. Вместе с ним по делу проходит бывший гендиректор компании «Like Центр» Василий Алексеев, заочно арестованный и объявленный в международный розыск. 28 января арест блогера продлили до 27 февраля. Вину Аяз Шабутдинов не признает.

Подробнее о бизнес-тренере — в справке «Ъ».

Никита Черненко