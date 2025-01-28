Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до конца зимы
Cрок ареста бизнес-коуча Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве продлили до 27 февраля, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Блогеру ранее предъявили обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Предварительное расследование дела уже завершено.
Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, и уже на следующий день по решению суда его отправили в СИЗО. По версии следствия, Аяз Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса посредством своих образовательных программ. Стоимость курсов блогера составляла от 150 тыс. до 350 тыс. руб. Вину Аяз Шабутдинов не признал.
Подробнее об Аязе Шабутдинове — в справке «Ъ».