Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до конца зимы

Cрок ареста бизнес-коуча Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве продлили до 27 февраля, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Блогеру ранее предъявили обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Предварительное расследование дела уже завершено.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, и уже на следующий день по решению суда его отправили в СИЗО. По версии следствия, Аяз Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса посредством своих образовательных программ. Стоимость курсов блогера составляла от 150 тыс. до 350 тыс. руб. Вину Аяз Шабутдинов не признал.

Подробнее об Аязе Шабутдинове — в справке «Ъ».