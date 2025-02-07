Моди проведет переговоры с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе посетит с визитом в США, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. По его словам, визит стартует 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Нарендра Моди станет «одним из первых мировых лидеров, которые посетят США после инаугурации президента (Дональда. — "Ъ") Трампа», сообщил журналистам господин Мисри (цитата по AFP).

3 февраля Reuters передавало, что Дональд Трамп пригласил своего индийского коллегу в Белый дом. Сообщение прозвучало через несколько часов после того, как американский военный самолет с индийскими нелегальными мигрантами отправился из США в Индию в рамках политики депортации нелегальных мигрантов.

После прихода в Белый дом Дональд Трамп начал реализовывать обещанную им ранее «операцию по депортации мигрантов». 21 января иммиграционная и таможенная служба США начала задержания мигрантов. В первую волну попали в том числе нелегальные мигранты из Индии. По данным СМИ, на военном борту, который 5 февраля прибыл в индийский Амритсар, могло находиться от 100 до 205 человек.

20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». В тот же день он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе страны.

Анастасия Домбицкая