За неделю в Белгородской области повреждено 229 домов, еще 255 восстановлено

За минувшую неделю в результате украинских обстрелов в Белгородской области было повреждено 229 домов и квартир. За аналогичный период восстановили 255 жилых помещений. Об этом в ходе оперативного совещания сообщили главы муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Белгороде отремонтировали 43 объекта жилья (27 квартир и 16 частных домов). За этот же период новые повреждения выявили в 18 жилых помещениях (восемь домов и десять квартир). В «работе» остаются 114 частных домов и 106 квартир (всего — 220).

В Белгородском районе разрушения получили 43 частных дома и десять квартир. За аналогичный период восстановлено 75 жилых помещений (54 частных дома и 21 квартира). Работы продолжаются в 419 жилых помещениях (355 частных домов и 64 квартиры).

В Борисовском районе отремонтировали два частных дома, еще в 22-х частных домах и шести квартирах работы продолжаются. Повреждений за неделю не зафиксировано.

В Валуйском округе из-за обстрелов пострадали четыре частных дома. Восстановлено два объекта ИЖС, еще в семи ведутся работы.

В Грайворонском округе новые повреждения зафиксированы в 13 частных домах и 37 квартирах (всего — 50). Восстановительные работы завершили в пяти частных домах и восьми квартирах (всего — 13). Ремонт продолжается в 39 частных домах и 41 квартире.

В Краснояружском районе разрушения получили шесть частных домов, еще шесть отремонтировано. «В работе» остаются 26 частных домов.

В Шебекинском округе из-за украинских обстрелов пострадали 22 частных дома и 76 квартир (всего — 98). Восстановлено 20 объектов ИЖС и 94 квартиры (всего — 114). Работы ведутся в 1 515 частных домах и 2 072 квартирах.

Неделей ранее при обстрелах в Белгородской области было повреждено 203 частных дома и квартиры. За этот же период восстановили 321 жилой объект.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева