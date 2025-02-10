Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 февраля

12:03. С начала года в Курской области от действий ВСУ пострадали 104 домовладения и 21 многоквартирный дом. Об этом сообщил врио первого замгубернатора — председателя облправительства Александр Чепик на оперативном заседании.

11:30. В Белгородской области за прошедшую неделю при обстрелах ВСУ пострадали 192 частных дома и квартиры. За тот же период восстановили 293 поврежденных ранее объекта. Об этом на совещании в облправительстве рассказали главы приграничных муниципалитетов.

11:07. Власти Белгорода сообщили, что за прошедшую неделю было выявлено четыре автомобиля, поврежденных при атаках ВСУ. Еще по 14-ти собран и направлен в облправительство пакет документов на выплату компенсации. Владельцы 21 машины получили средства.

10:17. На прошедшей неделе в Белгороде восстановили 41 жилой объект, поврежденный в результате атак ВСУ. Осталось восстановить 198. На этой неделе планируется завершить работы в 34 жилых помещениях. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

10:01. За минувшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 86 боеприпасов и 41 беспилотника. В результате пострадали два человека. Разрушения получили пять частных домов и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:40. Ночью в результате «сброса БПЛА» пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

9:37. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

9:34. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

9:10. На этой неделе в школах Белгородской области планируют провести Дни безопасности. «Эти мероприятия будем проводить с целью формирования у наших детей практических навыков поведения в стрессовой ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Занятия будут проводить не только учителя, но и действующие сотрудники МЧС, врачи скорой помощи»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

8:33. РСЧС: в Белгородской области за ночь один раз объявлялась опасность атаки БПЛА — она действовала с 0:12 до 3:47.

8:02. Ночью в Курской области один раз объявлялась ракетная опасность. Она действовала с 0:31 до 0:34. Это следует из сообщений регионального оперативного штаба.

7:38. Ночью над Россией сбили 15 БПЛА, в том числе по одному над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны.