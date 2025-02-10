Премьер Молдавии: Приднестровье отказалось от финансовой помощи Евросоюза

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. По его словам, молдавское правительство, несмотря на решение Тирасполя, не будет блокировать транзит газа на левый берег Днестра через венгерскую компанию. Взамен в Кишиневе требуют от Тирасполя ответных шагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения»,— говорится в заявлении премьера Дорина Речана, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Молдавии сегодня, 10 февраля, утром. В сообщении уточняется, что «основное условие, которое Тирасполь отверг,— это постепенное повышение тарифов для потребителей». «В результате они не могут получить деньги из 60-миллионного европейского пакета помощи»,— констатирует премьер.

Между тем, как сообщил премьер Молдавии, газ продолжит поступать на Левобережье при участии венгерской компании-трейдера MET Gas and Energy Marketing AG. Схема поставок подразумевает, что MET Gas and Energy Marketing AG поставит газ на границу с Молдавией в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz, а Тирасполь оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между Moldovagaz и Tiraspoltransgaz. При этом молдавский премьер отметил, что «это не решение долгосрочной проблемы».

Вместе с тем, уточняется в заявлении главы правительства, в Молдавии ожидают, что Тирасполь в ответ на разрешение Кишинева на транзит «предпримет несколько шагов, демонстрирующих открытость». А именно, освободит политзаключенных, решит проблему лицея в Рыбнице, сохранит молдавское общественное телевидение в сетке вещания и удалит контрольные посты, установленные в 2022 году.

По словам господина Речана, власти ПМР отказались от европейской помощи из-за связей с РФ. «Россия не позволяет им принять европейскую помощь, опасаясь потери контроля над регионом»,— сказал он.

В конце января «Ъ» сообщал о том, что венгерский трейдер MET International AG начал бронировать мощности Трансбалканского газопровода, предположительно, для поставок газа в непризнанную республику.

Подробнее о ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Приднестровью поддают газу с двух сторон».

Анастасия Домбицкая