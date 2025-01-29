Приднестровью вызвали MET-брата

«Ъ» стали известны новые детали схемы поставок газа в Приднестровье: венгерский трейдер MET International AG начал бронировать мощности Трансбалканского газопровода, предположительно, для поставок газа в непризнанную республику. Поставки в объеме до 5 млн кубометров в сутки могут начаться с 1 февраля, мощности забронированы на месяц. Тем не менее у властей Приднестровья пока нет твердого решения о поставках — правительство думает о помощи ЕС в объеме €30 млн. Представители Кишинева и Тирасполя собираются в ближайшее время обсудить технические детали экстренной помощи от ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Дочерние структуры венгерской трейдинговой MET International AG на весь февраль забронировали мощности Трансбалканского газопровода на точке входа Исакча—Орловка на границе Румынии и Украины, а также на точке входа Унгены на границе Румынии и Молдавии (газопровод Яссы—Кишинев), говорят источники “Ъ”, ссылаясь на данные торговой платформы RBP. Мощность бронирования — до 5 млн кубометров в сутки. Контракт на поставку газа между «Молдовагазом» и MET может быть подписан в ближайшее время, пока достигнуто только рамочное соглашение, утверждают собеседники “Ъ”.

При этом пока общий объем контракта с MET составляет около 60,5 млн кубометров (около 2 млн кубометров в сутки). Стоимость поставок не раскрывается.

По словам собеседников “Ъ”, переговоры о поставках газа с венгерскими MOL и MVM также продолжаются, так как Приднестровью требуются более длительные поставки — минимум до апреля.

В MET International AG, «Молдовагазе», аппарате президента Приднестровья оперативных комментариев не предоставили.

Базирующаяся в Швейцарии MET International AG (до 2007 года входила в MOL) специализируется на оптовой торговле природным газом, нефтью, электроэнергией и СПГ. Выручка компании в 2023 году составила €24,5 млрд. 90% акций компании принадлежат сотрудникам MET, 10% — сингапурскому конгломерату Keppel Infrastructur.

Одной из проблем поставок по Трансбалканскому газопроводу считался короткий участок, пересекающий территорию Украины. Были опасения, что транзит не будет одобрен Киевом. Однако источники “Ъ” утверждают, что оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) подтвердил объемы поставок MET.

Приднестровье, расположенное на левом берегу Днестра, с 1 января, когда истек транзитный контракт «Газпрома» с Украиной, осталось без российского газа. В регионе не работает центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлена почти вся промышленность.

Между «Газпромом» и «Молдовагазом» до 2026 года заключен контракт на поставку газа на оба берега Днестра в объеме около 3,3 млрд кубометров в год.

После начала военных действий на Украине, поставки снизились с 9 млн до 5,7 млн кубометров в сутки. Этого объема хватало для внутреннего потребления Приднестровья и Молдавской ГРЭС, поставляющей электроэнергию на оба берега. В конце 2024 года «Газпром» заявил, что остановит поставки газа в Молдавию из-за споров о долге, который российская монополия оценивала в $709 млн. Кишинев этот долг не признает.

Для разрешения чрезвычайной ситуации в энергетике Приднестровье и Молдавия продолжают изучать различные варианты поставок газа в Приднестровье. В том числе Кишинев и ЕС заявили о разработке экстренного плана помощи Приднестровью.

В качестве первого шага Молдавия готова поставить Приднестровью 3 млн кубометров газа в кредит для поддержания давления в газотранспортной системе — если газопровод будет полностью опустошен, восстановление его работы может занять несколько месяцев. Этих объемов Приднестровью должно хватить до конца января. И. о. председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что 3 млн кубометров газа должны быть возвращены Кишиневу до 1 марта 2025 года.

В ЕС заявили, что готовы профинансировать следующий этап экстренной помощи, чтобы помочь региону с закупками газа с 1 по 10 февраля.

В обмен на грант ЕС в размере €30 млн Молдавская ГРЭС должна будет обеспечить поставки электроэнергии на правый берег по докризисным ценам в $66 за МВт•ч.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ отмечал, что после 10 февраля ответственность за газоснабжение Приднестровья «ляжет на Тирасполь». «И нам, и им ясно, что бесплатного газа больше не существует»,— говорил он.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил СМИ 29 января, что находит нелепым отказываться от помощи ЕС по закупке газа.

«Скажу честно, когда мы в таких условиях находимся, просто нелепо отказываться. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь ЕС»,— сказал он. 30 января представители Кишинева и Тирасполя планируют обсудить детали поставок газа в Приднестровье за счет помощи ЕС, сообщило бюро по реинтеграции Молдавии.

Ранее господин Красносельский сообщал, что РФ предоставит Приднестровью кредит на покупку газа из Европы. «РФ кредитует нас, и мы оплатим газ, который поступит в Приднестровье»,— пояснил он.

Виталий Ермаков из ВШЭ полагает, что венгерский трейдер будет, по сути, перепродавать с некоторой наценкой российский газ, полученный Венгрией по наземным продолжениям «Турецкого потока», а задействование Трансбалканского газопровода в реверсном режиме позволит предотвратить гуманитарный кризис в Приднестровье.

Татьяна Дятел