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Коммерсантъ FM
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Посол: Россия готова расширить сеть филиалов своих вузов в Таджикистане

Россия готова расширить сеть филиалов российских вузов в Таджикистане, если такой запрос поступит от таджикской стороны, заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. Сейчас в Таджикистане действуют филиалы трех российских вузов.

«С учетом исключительно высокого интереса к российскому образованию в Таджикистане и потребности в подготовке высококлассных специалистов для промышленности и народного хозяйства республики Российская Федерация готова содействовать в этом вопросе, в том числе расширяя сеть своих образовательных учреждений»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

В Таджикистане открыты филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Национального исследовательского университета МЭИ, а также работает Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ) в Душанбе. В общей сложности в них обучается около 8 тыс. студентов. В январе ректор РТСУ Машраб Файзулло говорил, что прорабатывается вопрос открытия филиала РТСУ в Согдийской области республики. Президент Владимир Путин также обещал увеличить в России квоту в вузах для студентов из Таджикистана.

Подробнее о популярности российских вузов у абитуриентов из стран Центральной Азии — в материале «Ъ» «Соседи не заходят за дипломами».

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