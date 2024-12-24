Путин пообещал увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана

Президент Владимир Путин провел в Ленинградской области встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который находится в России с рабочим визитом. В ходе переговоров российский президент заявил о готовности увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации — 1000 человек, мы ее постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз»,— сказал российский президент во время встречи (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также рассказал о намерении увеличить число российских педагогов, работающих в Таджикистане и ведущих обучение на русском языке. По его словам, сейчас в Таджикистане трудятся 72 российских учителя, а с 2025 года их число возрастет до 82.

«Знаю, что вы нас все время критикуете за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен и, безусловно, будем наращивать эту совместную работу»,— добавил господин Путин.

Согласно опросу Российского совета по международным делам (РСМД), вузы России недостаточно представлены в медиапространстве стран Центральной Азии. В исследовании участвовали почти 14 тыс. студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Соседи не заходят за дипломами».