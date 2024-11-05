Соседи не заходят за дипломами

Российские вузы недостаточно представлены в медиапространстве стран Центральной Азии. К такому выводу пришел Российский совет по международным делам (РСМД), опросив почти 14 тыс. студентов из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Как оказалось, абитуриенты из этих стран получают информацию об учебе в России посредством «сарафанного радио», а не из местных СМИ и соцсетей. Минобрнауки подчеркивает, что российским вузам важно наращивать присутствие в этом регионе, поскольку в последние годы у них появились серьезные конкуренты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты из Центральной Азии по традиции выбирают учебу в России — но начинают поглядывать и на другие страны

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Студенты из Центральной Азии по традиции выбирают учебу в России — но начинают поглядывать и на другие страны

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

РСМД подготовил девятый ежегодный доклад о перспективах отечественных университетов на международном образовательном рынке (документ есть у “Ъ”). «Приняв во внимание ту значимую роль, которая отведена укреплению сотрудничества России со странами Центральной Азии», авторы сосредоточились на пяти государствах — Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. РСМД при поддержке Минобрнауки опросил 13 908 студентов из этих стран. Оказалось, что для большинства из них Россия изначально была приоритетом — 63% хотели учиться только здесь. Однако 19% респондентов рассматривали для подстраховки и другие страны. Основным фактором, повлиявшим на выбор, стала возможность успешного трудоустройства как в России, так и в своей стране (56%). При этом для 55% респондентов важно признание российских дипломов в их стране (подробнее о других факторах см. таблицу).

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Также авторы исследования спросили, откуда студенты-иностранцы получили информацию о своем вузе. «На этапе первичного узнавания около 60% опрошенных узнали о российском университете не из медийного пространства, а посредством сарафанного радио, что позволяет выдвинуть гипотезу о недостаточности присутствия российских университетов во внешних медиа центральноазиатских стран»,— заключили в РСМД (другие варианты ответов перечислены в таблице).

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По итогам опроса РСМД подготовил ряд рекомендаций. Так, необходимо сделать «как можно более доступными» все возможные каналы коммуникации иностранных студентов с сотрудниками российских вузов, «включая электронную почту, социальные сети, мессенджеры, телефон». Также важно развивать аккаунты учебного заведения в соцсетях. Сайт вуза должен содержать информацию, которую студенты из Центральной Азии назвали самой важной: сведения об образовательных программах, о стоимости образования и проживания, наличии мест в общежитии и возможностях трудоустройства. Наконец, РСМД рекомендует российским вузам «расширять присутствие во внешних медиа стран Центральной Азии» — это образовательные порталы, рейтинговые сайты, местные СМИ, соцсети и так далее.

Минобрнауки предоставило “Ъ” данные приемной кампании 2023 года (статистика этого года пока не готова). Тогда в России обучалось 183 930 студентов из Центральной Азии.

Ведомство отметило, что население стран этого региона быстро растет, а их экономики расширяются, так что «этот образовательный рынок привлекателен для университетов из разных стран мира, включая Турцию, Великобританию и США, и российским вузам важно оставаться на нем конкурентоспособными». В Минобрнауки уверены, что «с выпускниками российских вузов, владеющими русским языком и понимающими нашу культуру, впоследствии будет проще иметь дело в других областях сотрудничества — экономике, политике и социально-гуманитарной сфере».

Заведующий лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов указывает, что с 2018 года количество иностранных студентов в России выросло почти на 50%. Однако прирост из стран СНГ оказался сравнительно небольшим — лишь около 15%. «Мы наблюдаем существенное изменение пропорций: если раньше большинство иностранных студентов приезжали из стран СНГ, то теперь их доля составляет примерно половину»,— отмечает эксперт. Для повышения привлекательности российского образования за рубежом критически важно работать над информированностью потенциальных абитуриентов, считает господин Габдрахманов: «Важно, чтобы они знали о возможности получить качественное высшее образование в России. Которое к тому же может быть весьма доступным по стоимости, а порой и вовсе бесплатным благодаря квотам. Это мощный стимул».

«Условия проживания, безопасность и медицинское обслуживание — первое, о чем спрашивают иностранные абитуриенты, когда проявляют интерес к программе»,— рассказывает проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова. По ее словам, для некоторых студентов из Центральной Азии учеба в России «своего рода семейная традиция»: «Мы для них очень близкая страна, и они прямо говорят, что для них Россия — это возможности и перспективы». Среди важных инструментов привлечения иностранных студентов госпожа Апасова назвала внутренние олимпиады вузов. В РУДН такая олимпиада проводится с 2016 года — и за это время 180 человек из стран Центральной Азии получили возможность поступить на бюджет.

Замдиректора центра развития образования РАНХиГС Айрат Сатдыков добавляет, что у российских вузов в странах Центральной Азии есть преимущество в виде общего прошлого, совместных культурных артефактов и распространенности русского языка. Но эта ситуация «не вечная», предупреждает он: «Китай зачастую предлагает более выгодные условия обучения в своих университетах». Господин Сатдыков уверен, что привлечение иностранных студентов полезно и для самих вузов: «Вступление в конкурентную борьбу с зарубежными университетами может быть одним из механизмов повышения качества образования и развития конкурентоспособности».

Полина Ячменникова