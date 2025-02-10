«Газа может стать лишь обманным замахом»

План президента США по сектору Газа поддерживает лишь 13% американцев. Почти половина жителей Америки считает его плохим, следует из опроса CBS и YouGov. Ранее Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль сектор Газа и превратят его в «ближневосточную ривьеру». Он назвал регион «площадкой для сноса» и предложил переселить палестинцев оттуда в другие страны. Что скрывается за такими заявлениями американского президента? Об этом задумался обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тактика Трампа все больше напоминает бой профессионального боксера с массой отвлекающих ударов и ложных замахов. Прошло буквально две недели президентства, но вдруг в прошлый вторник, 4 февраля выяснилось, что отношения с Канадой и Мексикой, конечно, важны, но их можно будет решить в рабочем порядке, а главное сейчас — это Ближний Восток. Причем не стандартная попытка очередного американского президента в который раз усадить за стол переговоров израильтян и палестинцев, а идея, буквально переворачивающая всю логику политического процесса в регионе. Вместо мирной инициативы Трамп предложил переселить население Газы в другую страну и построить на месте многострадального сектора то, что он сам называет «Ривьерой Ближнего Востока».

Когда один из журналистов спросил, значит ли это, что он отказывается от идеи двух государств, президент ответил, что ему все равно, сколько там будет государств, главное, чтобы люди не страдали. И добавил, что готов ради этого взять Газу под американский контроль, что многими были восприняты как намерение США ввести туда свою армию. Всю последующую неделю подчиненные нового хозяина Белого дома только и занимались тем, что пытались перевести слова своего босса на более дипломатичный язык. Получилось примерно так: президент Трамп высказал идею, а лидеры заинтересованных стран могут выдвинуть встречные предложения. Главное, мол, перестать мыслить шаблонно и подойти к вопросу более творчески.

Сам же президент заявил, что он не спешит реализовывать свой план и готов дать всем вовлеченным сторонам созреть. Что ж, на этой неделе у Трампа будет возможность обсудить нетривиальный подход с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад аль-Тани и королем Иордании Абдаллой II, а на следующей неделе в Вашингтон приедет египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Кстати, судя по публикациям в СМИ, свой первый иностранный визит Трамп, как и восемь лет назад, совершит в Саудовскую Аравию.

Таким образом, уже через месяц мы сможем понять, во что преобразуется инициатива по Газе. Скорее всего, лидеры стран региона категорически откажутся принимать палестинцев у себя, и тогда им будет предложено самим направить финансовые и организационные возможности в сектор, заняться восстановлением разрушенной инфраструктуры и заодно искоренением терроризма. А еще будет возобновлен процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Похоже, что своим напором Трамп пытается убедить мир в серьезности намерений. А если все поверят, то наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд сможет сказать, что он не просто признает сионистов, а буквально спасает палестинский народ от угрозы изгнания.

Все именно так и будет, если нынешняя шумиха не является прикрытием для чего-то еще более важного. Вряд ли же кто-то удивится тому, что как Гренландия была прелюдией к Газе, так и Газа может стать лишь обманным замахом для подхода к решению российско-украинского конфликта. Тем более что где-то между встречами с ближневосточными правителями в Вашингтон прилетит Владимир Зеленский. А в конце этой недели в Мюнхене начнет работу ежегодная конференция по безопасности. Прекрасный момент для того, чтобы вбросить что-нибудь свеженькое, от чего пойдет кругом голова у политиков Старого Света.

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Михаил Гуревич