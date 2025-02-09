В ООН заявили, что планы Трампа по переселению палестинцев из Газы незаконны

План президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа является незаконным с точки зрения международного права, заявила председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека, Нави Пиллэй. Такие действия сравнимы с этническими чистками, сказала она европейскому изданию Politico.

«Трамп прискорбно невежествен в вопросах международного права и закона об оккупации. Насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением... Трамп по закону никак не может осуществить угрозу по вытеснению палестинцев с их земли»,— заявила госпожа Пиллэй.

Глава Белого дома настаивает на своей концепции принудительного переселения палестинцев за пределы Газы. Господин Трамп пообещал, что анклав может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но прежде нужно переселить около 2 млн жителей Газы в другие страны. 6 февраля он заявил, что после окончания боевых действий Израиль передаст Газу под контроль США.

Планы господина Трампа раскритиковали во многих странах мира. Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что такие действия нарушат международное право. Идею не поддержали арабские страны — в частности, советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал намерения президента актом колониального мышления. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар же призвал прислушаться к Дональду Трампу.

Подробнее о реакции мирового сообщества на планы президента — в материале «Ъ».