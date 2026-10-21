В МГУ проводят экстренную вакцинацию против кори из-за заражения студента
Студент юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова заболел корью. В вузе организована экстренная вакцинация против кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Вакцинацию проводит городская поликлиника № 209 совместно с университетской поликлиникой МГУ. Роспотребнадзор также организовал «противоэпидемические мероприятия», передает ТАСС.
Согласно ежегодному докладу Роспотребнадзора, в России растет заболеваемость корью, краснухой и коклюшем. В частности, среднемноголетний показатель заболеваемости корью в стране превышен в 11 раз. Опрошенные «Ъ» врачи объясняют эту тенденцию снижением уровня коллективного иммунитета.