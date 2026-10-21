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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Песков счел некорректным сравнение встречи лидеров РФ, США и КНР с «Ялтой-45»

Сравнивать возможную встречу президентов России и США, а также председателя КНР с Ялтинской конференцией 1945 года неправильно. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Такое сравнение совсем неуместно», — сказал он телеканалу «Звезда».
The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп заинтересован в проведении трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Издание сравнивало возможную встречу с переговорами Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в конце Второй мировой войны.
Сегодня президент России на переговорах со спецпосланником президента США в Санкт-Петербурге предложил среди прочего обсудить возможные переговоры в Китае.