Песков счел некорректным сравнение встречи лидеров РФ, США и КНР с «Ялтой-45»
Сравнивать возможную встречу президентов России и США, а также председателя КНР с Ялтинской конференцией 1945 года неправильно. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп заинтересован в проведении трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Издание сравнивало возможную встречу с переговорами Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в конце Второй мировой войны.
Сегодня президент России на переговорах со спецпосланником президента США в Санкт-Петербурге предложил среди прочего обсудить возможные переговоры в Китае.