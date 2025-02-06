Израиль оказался единственным государством, которому понравилась идея переселения жителей сектора Газа в другие страны, с которой выступил президент США Дональд Трамп. Остальные сочли его слова призывом к этническим чисткам и нарушению прав палестинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Слева направо: Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Это первая хорошая идея, которую я услышал. Это замечательная идея, и я думаю, ей нужно следовать, ее нужно изучить… и выполнить, потому что, на мой взгляд, она создаст новое будущее для каждого». (В интервью Fox News)

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

«Необходимо избегать любых форм этнических чисток. По своей сути, реализация неотъемлемых прав палестинского народа касается права палестинцев просто жить по-человечески на своей земле». (На заседании Комитета ООН по реализации неотъемлемых прав народа Палестины)

Иззат ар-Ришек, член политбюро «Хамаса»:

Фото: Соцсети Иззата ар-Ришека

«Эти заявления отражают непоследовательность и глубокое невежество в том, что касается Палестины и всего региона. Газа — не общинная земля и не собственность, которую можно покупать и продавать». (В интервью агентству Reuters)

Эсмаил Багаэль, пресс-секретарь МИД Ирана:

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«План по расчистке Газы и перемещению палестинцев в соседние страны рассматривается нами как продолжение плана сионистского режима по полному истреблению палестинского народа». (Пост в сети X)

Рияд Мансур, постоянный наблюдатель Палестины при ООН:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

«Те, кто хочет отправить палестинский народ в “хорошее место”: просто дайте ему возможность вернуться в его исконные жилища… в Израиль». (На заседании Комитета ООН по реализации неотъемлемых прав народа Палестины)

Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании:

Фото: Yves Herman / Reuters

«Газа — земля живущих на ней палестинцев, и они должны оставаться в Газе. Газа — часть будущего Палестинского государства, создание которого Испания поддерживает». (В интервью радиостанции RNE)

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

Фото: Omar Havana / Pool / Reuters

«(Палестинцам.— “Ъ”) должно быть позволено вернуться домой, должно быть позволено восстановить дома, и мы должны поддерживать их в этом восстановлении». (Выступая в Палате общин парламента Великобритании)

Королевский двор Иордании:

«Его величество король Абдалла II подчеркнул необходимость остановить расширение поселений и выразил неприятие любых попыток аннексировать земли и выгнать с них палестинцев». (Пост на странице в сети X)

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии:

«Саудовская Аравия отвергает любые попытки изгнать палестинцев с их земли. Наследный принц Мухаммед бен Сальман “четко и ясно” подтвердил позицию королевства, которая не допускает никаких толкований ни при каких обстоятельствах». (Пост в сети Х)

Го Цзякунь, пресс-секретарь МИД Китая:

Фото: Florence Lo / Reuters

«Мы выступаем против принудительного перемещения жителей Газы. Пекин надеется, что стороны воспользуются возможностью прекращения огня… чтобы вернуть палестинский вопрос в правильное русло». (На брифинге)