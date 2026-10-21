Только в 1870 году, через полвека после смерти основателя, компания выпустила настоящее жидкое лекарство — тоник. Напиток, в котором хина, спасающая от лихорадки, смешивалась с сахаром и апельсиновым соком, сберег здоровье тысяч солдат и офицеров британских колониальных частей в Индии. Добрая мечта всегда путь найдет.