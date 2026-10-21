«Добрая мечта всегда путь найдет»
Павел Шинский — об истории компании Schweppes
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Часовщик и химик-любитель из Женевы Йоганн Якоб Швепп был сторонником здорового образа жизни. Познакомившись с работами Джозефа Пристли, который открыл способ газирования воды, он решил поставить производство газировки на поток, чтобы каждый мог выпить бутылку полезной для организма воды.
В 1783 году Швепп открыл в Женеве фабрику. Поначалу газировку продавали как лечебное средство — аналог природной минералки. Польза не подтвердилась, но модный напиток все равно полюбился многим, даже особам королевской крови. Schweppes назначили поставщиком двора британского короля Вильгельма.
Только в 1870 году, через полвека после смерти основателя, компания выпустила настоящее жидкое лекарство — тоник. Напиток, в котором хина, спасающая от лихорадки, смешивалась с сахаром и апельсиновым соком, сберег здоровье тысяч солдат и офицеров британских колониальных частей в Индии. Добрая мечта всегда путь найдет.