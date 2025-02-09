Набрали двести триллионов
Номинальный ВВП дорос до новой красивой цифры
Номинальный ВВП РФ по итогам 2024 года вырос до 200 трлн руб., подсчитал Росстат. Об удвоении показателя за четыре года глава правительства Михаил Мишустин отчитался в минувшую пятницу Владимиру Путину (см. “Ъ” от 7 февраля). Эта цифра — накопленный итог нескольких этапов значительного госстимулирования экономики ради сохранения ее устойчивости в условиях ковидной изоляции и санкций после начала РФ военной операции на Украине. За счет технологичности госуправления, ускорившей и распределение стимула, удалось сохранить устойчивый экономический рост — 4,1% в 2024 году. Однако теперь правительству предстоит справиться с отложенными последствиями в виде структурных дисбалансов экономики и повышенной инфляции: свое поручение главе правительства продолжать эту работу президент подтвердил.
Наполненная деньгами экономика удваивает выраженный в них ВВП заметно быстрее прежнего
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Как и ожидал “Ъ” (см. “Ъ” от 9 января), уже в первой оценке Росстата реальный рост экономики по итогам 2024 года превысил ожидания и составил 4,1% (оценка может быть улучшена при досчетах). «Номинал ВВП за 2024 год составил 200 трлн руб., увеличившись практически в два раза за четыре года, несмотря на ковидные ограничения и санкции. Ранее такой результат был достигнут за десять лет»,— отмечают в Минэкономики. Высокий реальный рост сохраняется второй год: третье уточнение Росстатом данных 2023 года повысило его до 4,1% с 3,6%, глубина же спада в 2022 году была пересмотрена до минус 1,4% с минус 1,2%, что скорее исключение в работе статслужбы.
Заметные изменения в данных во многом объясняются пересмотром дефляторов ВВП (характеризуют изменение стоимости производства всех товаров и услуг в экономике) — они продолжают расти заметно быстрее выпуска. Так, за 2022 год оценка дефлятора ВВП повышена до 18,2% с 15,7%, за 2023-й — до 8% с 7%, текущая оценка на 2024 год — 8,9%.
Дефляторы в основных отраслях используются и для реализации экономической политики, в том числе при определении объема госзаказа. При его планировании на 2024 год в промышленности Минэкономики предполагало рост цен в 3,8%, в реальности, как отчитался Росстат, показатель составил 15,5% в добыче и 10% в обработке. Структура ВВП 2024 года при этом мало отличалась от 2023 года: доля расходов на конечное потребление выросла с 68,4% до 68,8%, в том числе за счет населения, и была главным драйвером роста физических объемов выпуска.
Доля валового накопления не изменилась, а чистого экспорта — сократилась с 4,2% до 3,8%. В то же время в результате массированного и ускоренного распределения средств, которое правительство предпринимало для обеспечения устойчивости экономики, она «оказалась в зоне инфляционного роста — уровень инфляции стал все сильнее превышать экономический рост», констатируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По оценкам аналитиков Telegram-канала MMI, ВВП РФ в долларах в 2024 году составил примерно $2,16 трлн, или $14,8 тыс. на душу населения, хотя год назад МВФ прогнозировал лишь $14,4 тыс., то есть и реальное экономическое благосостояние населения постепенно возвращается к уровню досанкционного 2013 года ($15,9 тыс.).
В 2025 году, по расчетам авторов, ВВП на душу населения в РФ может составить $15,1 тыс.
Однако, чтобы решить эту задачу, правительству и ЦБ необходимо одновременно снижать инфляцию (поручение продолжать эту работу Михаил Мишустин получил от президента в пятницу) и сохранить рост при ограниченном стимулировании. Задача выглядит сложной: вследствие борьбы регуляторов с последствиями прежних госвливаний во второй половине 2024 года и в начале 2025 года в ЦМАКП отмечают тенденции к торможению экономики. Впрочем, данные Росстата о состоянии экономики в декабре 2024 года и отдельные опережающие индикаторы фиксируют новый рывок из-за всплеска бюджетных трат (см. “Ъ” от 5 февраля). Однако аналитики Райффайзенбанка устойчивым его пока не считают — «зачастую в истории такие рывки оказывались временными»,— и в целом в этом году «с учетом бюджетной консолидации и жесткой ДКП» также ждут замедления роста.