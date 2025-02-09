Набрали двести триллионов

Номинальный ВВП РФ по итогам 2024 года вырос до 200 трлн руб., подсчитал Росстат. Об удвоении показателя за четыре года глава правительства Михаил Мишустин отчитался в минувшую пятницу Владимиру Путину (см. “Ъ” от 7 февраля). Эта цифра — накопленный итог нескольких этапов значительного госстимулирования экономики ради сохранения ее устойчивости в условиях ковидной изоляции и санкций после начала РФ военной операции на Украине. За счет технологичности госуправления, ускорившей и распределение стимула, удалось сохранить устойчивый экономический рост — 4,1% в 2024 году. Однако теперь правительству предстоит справиться с отложенными последствиями в виде структурных дисбалансов экономики и повышенной инфляции: свое поручение главе правительства продолжать эту работу президент подтвердил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наполненная деньгами экономика удваивает выраженный в них ВВП заметно быстрее прежнего

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Наполненная деньгами экономика удваивает выраженный в них ВВП заметно быстрее прежнего

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как и ожидал “Ъ” (см. “Ъ” от 9 января), уже в первой оценке Росстата реальный рост экономики по итогам 2024 года превысил ожидания и составил 4,1% (оценка может быть улучшена при досчетах). «Номинал ВВП за 2024 год составил 200 трлн руб., увеличившись практически в два раза за четыре года, несмотря на ковидные ограничения и санкции. Ранее такой результат был достигнут за десять лет»,— отмечают в Минэкономики. Высокий реальный рост сохраняется второй год: третье уточнение Росстатом данных 2023 года повысило его до 4,1% с 3,6%, глубина же спада в 2022 году была пересмотрена до минус 1,4% с минус 1,2%, что скорее исключение в работе статслужбы.

Заметные изменения в данных во многом объясняются пересмотром дефляторов ВВП (характеризуют изменение стоимости производства всех товаров и услуг в экономике) — они продолжают расти заметно быстрее выпуска. Так, за 2022 год оценка дефлятора ВВП повышена до 18,2% с 15,7%, за 2023-й — до 8% с 7%, текущая оценка на 2024 год — 8,9%.

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Дефляторы в основных отраслях используются и для реализации экономической политики, в том числе при определении объема госзаказа. При его планировании на 2024 год в промышленности Минэкономики предполагало рост цен в 3,8%, в реальности, как отчитался Росстат, показатель составил 15,5% в добыче и 10% в обработке. Структура ВВП 2024 года при этом мало отличалась от 2023 года: доля расходов на конечное потребление выросла с 68,4% до 68,8%, в том числе за счет населения, и была главным драйвером роста физических объемов выпуска.

Доля валового накопления не изменилась, а чистого экспорта — сократилась с 4,2% до 3,8%. В то же время в результате массированного и ускоренного распределения средств, которое правительство предпринимало для обеспечения устойчивости экономики, она «оказалась в зоне инфляционного роста — уровень инфляции стал все сильнее превышать экономический рост», констатируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По оценкам аналитиков Telegram-канала MMI, ВВП РФ в долларах в 2024 году составил примерно $2,16 трлн, или $14,8 тыс. на душу населения, хотя год назад МВФ прогнозировал лишь $14,4 тыс., то есть и реальное экономическое благосостояние населения постепенно возвращается к уровню досанкционного 2013 года ($15,9 тыс.).

В 2025 году, по расчетам авторов, ВВП на душу населения в РФ может составить $15,1 тыс.

Однако, чтобы решить эту задачу, правительству и ЦБ необходимо одновременно снижать инфляцию (поручение продолжать эту работу Михаил Мишустин получил от президента в пятницу) и сохранить рост при ограниченном стимулировании. Задача выглядит сложной: вследствие борьбы регуляторов с последствиями прежних госвливаний во второй половине 2024 года и в начале 2025 года в ЦМАКП отмечают тенденции к торможению экономики. Впрочем, данные Росстата о состоянии экономики в декабре 2024 года и отдельные опережающие индикаторы фиксируют новый рывок из-за всплеска бюджетных трат (см. “Ъ” от 5 февраля). Однако аналитики Райффайзенбанка устойчивым его пока не считают — «зачастую в истории такие рывки оказывались временными»,— и в целом в этом году «с учетом бюджетной консолидации и жесткой ДКП» также ждут замедления роста.

Олег Сапожков, Артем Чугунов