Головокружение от процентов

7 февраля президент России Владимир Путин встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Разговор, обращает внимание специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, получился, как ни странно, не праздным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин был в этот день энергичен

Фото: пресс-служба президента РФ Михаил Мишустин был в этот день энергичен

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече Михаила Мишустина и Владимира Путина больше всего бросалось в глаза, что у обоих на руках нет наручных часов, которые они обычно носят, а у Михаила Мишустина зато есть мощный браслет, от которого трудно оторвать взгляд.

Не исключено, что браслет остался на запястье Михаила Мишустина по той причине, что он не показывает время (он состоит при ближайшем рассмотрении из ряда православных сюжетов). Ведь часы-то показывают.

И как раз прошлая встреча президента и председателя правительства запомнилась тем, что часы на руке господина Мишустина показывали совсем другое время, чем то, каким датировала встречу пресс-служба президента России. И даже по этому поводу в пресс-службах состоялся разбор инцидента с оргвыводами, один из которых, видимо, и повлиял на то, что на всякий случай часов больше нет вообще ни у кого в кабинете.

Между тем это обстоятельство имело прямое отношение к теме встречи, ибо смысл ее, казалось, в том, чтобы порадоваться росту валового внутреннего продукта и вообще экономической ситуации в стране, так что в этой ситуации логично, что счастливые часов не наблюдают (соответственно, и часов у них не наблюдается).

Тем не менее у получившего разрешение доложить Михаила Мишустина случился, по всей видимости, фальстарт.

— Уважаемый Владимир Владимирович, — обратился он к президенту, — хочу доложить вам о ситуации в экономике, чуть подробнее об итогах прошлого года. Я вам вчера вечером докладывал о том, что мы получили данные Росстата…

Тут Владимир Путин его перебил, ибо сказано было то, с чего совершенно не обязательно было начинать: что вчера они, оказывается, уже разговаривали по этому поводу, да тогда, может, и было решено «подсветить» хорошую, красивую тему.

А может, господин Путин просто вспомнил, что он собирался сказать в самом начале, да упустил со всеми этими хлопотами с часами:

— Недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой текущей экономической ситуации. Знаю, что у вас есть последние данные, да?

А ведь Михаил Мишустин только что уже сказал, что у него есть последние данные Росстата. Да, коллеги вначале немного буксовали на ровном месте.

— Да, как раз Росстат представил их первую оценку! — воскликнул Михаил Мишустин.

Ну точно же! А теперь послушать бы начальника транспортного цеха!

— По ней (первой оценке.— А. К.), — продолжал он, — российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий! В декабре причем мы вышли на показатель в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%. Чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%...

Михаил Мишустин рассказывал подробно, без телесуфлера, и так, похоже, было проще ему самому, да и слушать его было комфортнее, ибо излагал он энергично и убедительно:

— И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране — 200 трлн руб. за 2024 год. Прежде всего за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. В целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок.

Михаил Мишустин не мог не сказать о том, что «экономика страны справилась успешно с беспрецедентным санкционным давлением — в отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции. В ряде случаев ситуация там близка к стагнации: вы прекрасно ориентируетесь в том, у кого что».

Конечно, и более того: это одна из любимых тем.

И грех был бы не упомянуть об этом в самом начале.

— Если говорить о том, какие причины роста, — продолжал председатель правительства. — У нас подкреплялся рост высокой инвестиционной потребительской активностью. Локомотивом стали обрабатывающие производства, мы всегда об этом говорим: они добавили 8,5%. Тоже изначально прогнозировалось все гораздо ниже! Но это сфера, которой, вы знаете, и вы, и правительство уделяете особое внимание. Там доля добавленной стоимости гораздо больше, чем при продаже сырья. И статистика текущая подтверждает, что такие усилия приносят уже результаты.

Считать ли оборонную промышленность обрабатывающей? Строго говоря — нет. А не строго — видимо, надо бы, потому что вслух о том, что именно она дает мощный прирост, не идущий затем на рынок и в экономику, а идущий известно куда, говорить как-то неудобно, что ли.

Драйверами, по словам Михаила Мишустина, стали «секторы (что отрадно, не "сектора".— А. К.), которые ориентированы на внутренний спрос, хотя экспортно ориентированные продемонстрировали некоторое сокращение.

Оно не столь большое — минус 0,4%, но в целом по году оно было таким минимальным».

Интересно, к каким расходам в таком понимании относятся военные? Они ориентированы на внутренний спрос или все-таки они экспортно ориентированные (поскольку все летит, так сказать, за рубеж и только потом и благодаря, собственно, этому становится территорией внутреннего спроса).

— Основной вклад в динамику обрабатывающих производств... то, что стало драйвером... внес машиностроительный комплекс, — признал Михаил Мишустин. — Он обеспечил около 40% совокупного роста выпуска. При этом он нарастил производство почти на 20%, точнее, 19,5%. Двузначные темпы показали транспортное машиностроение — 29,6%, автопром — 16,5%, производство компьютерной, электронной техники — 28,8%, а также лекарств — 18% рост.

На его взгляд, даже в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) все скорее хорошо, чем плохо:

— Продолжает адаптационный период наш ТЭК. Компании ищут новых партнеров, осваивают перспективные для себя рынки (Не будем говорить почему. Ищут, осваивают, открывают для себя...— А. К.). Также вы детально знаете, что происходит там, но это требует большего времени, усилий. Но по итогам года удалось минимизировать снижение, в добывающем секторе оно было меньше одного процента: минус 0,9. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром выросло, наоборот, на 2%.

Никак нельзя игнорировать проблему, бросающуюся в глаза:

— Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция — она составила 9,52% за год. Немножко подрастает, но принятые сегодня совокупные меры в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики. Вы также это знаете, мы вам докладывали: годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд — в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики.

Впрочем, до сих пор были реализованы все предпосылки для повышения цен. А вот предпосылки для снижения цен пока что никак не реализованы.

Было в выступлении Михаила Мишустина то, что непременно вызовет раздражение читающей и смотрящей вперед и по сторонам публики.

Это его рассуждения о высоком росте реальных денежных доходов россиян:

— У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз. А реальная зарплата, вот сейчас за 11 месяцев — плюс 8,7%! То есть это уже поверх! То есть реально это означает, что люди получили больше — здесь инфляция не смогла, скажем так, уменьшить доходы населения.

И ведь человек, который услышит это, начнет, конечно, озираться по сторонам в поисках соседа, у которого реальные денежные доходы выросли настолько, что на общую значительную цифру не смогло повлиять даже очевидное падение его собственных доходов, насчет которых он в любой момент сможет объяснить все любому прямо на своих худеющих пальцах.

И увидит, что озираются просто все вокруг.

Последней фразы краткого доклада стоило избежать:

— И надеюсь, что все задачи, которые вами поставлены, будут исполнены,— произнес Михаил Мишустин.

А следовало быть в этом уверенным, ибо сейчас все сомнения трактуются в пользу противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин отнесся к коллеге с сочувствием

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин отнесся к коллеге с сочувствием

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прокомментировал доклад с таким значением, что казалось, после этого он как честный человек должен предложить премьеру следующий пост в карьере, так как потенциал этого по всем признакам исчерпан:

— Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках,— сообщил президент.— Насколько я вижу по официальной статистике, США — 2,8%, в целом хороший показатель. В еврозоне, конечно, все скромнее: во Франции — сейчас говорю о ведущих экономиках Европы — рост 1,1%, а в Федеративной Республике Германия вообще минус 0,2%...

То есть Владимир Путин все же не удержался и перешел на личности. Да и кто бы на его месте удержался...

— Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции,— продолжил господин Путин.— Вы сейчас тоже об этом упомянули: у нас по году инфляция — 9,5%, а, по-моему, на 3 февраля это было уже 9,9% год к году. И это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным.

В том числе, видимо, и рост инфляции.

— Я бы хотел обратить внимание вот еще на что,— добавил президент.—– В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям. Мы уже говорили, в том числе и на встрече с бизнес-сообществом, коллеги просят об этом,— и мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена. Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку. Повторяю еще раз: так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности.

Если присмотреться к этому непростому высказыванию, можно предположить, что имеется в виду: в скором времени в экономике возможны проблемы, к которым надо готовиться именно сейчас, да что там — вчера и позавчера. И проблемы эти сравнимы с последствиями коронавирусной эпидемии и всем, что она значила для экономики.

— Но в целом результат хороший, еще раз повторяю,— завершал господин Путин.

—Надеюсь, что мы сохраним не только нужные нам, даже и скорректированные пускай (снова эта оговорка.— А. К.), темпы экономического роста. Но самое главное, мы предпримем все необходимое для того, чтобы менялась структура нашей экономики и чтобы этот сбалансированный рост, о котором я сказал, был устойчивым.

— Спасибо, Владимир Владимирович,— от души благодарил Михаил Мишустин за этот, как выяснилось, не такой уж праздный и выставочный разговор, а прежде всего за то, что он — уф-ф! — заканчивался.— Из этого будем исходить!

А из чего же еще?

Хорошо-то как, когда есть из чего исходить.

Андрей Колесников