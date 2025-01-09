ВВП закончил 2024 год с большим ростом

Рост российской экономики в 2024 году после всех досчетов Росстата окажется, скорее всего, довольно высоким — больше 4%. Между тем к концу четвертого квартала внутригодовые темпы роста, похоже, все-таки обнулились, а ожидания домохозяйств — заметно ухудшились: грядущее «охлаждение» постепенно становится мейнстримом восприятия экономической ситуации.

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Хотя годовые темпы роста экономики в конце 2024 года повысились (до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики), с учетом сезонности месяц к месяцу ВВП не увеличивался ни в октябре (плюс 0,1%), ни в ноябре (0%), считают в этом министерстве, оценивая годовой рост на уровне 4% за 11 месяцев прошедшего года. Во втором-третьем кварталах экономика в среднем за месяц расширялась почти на 0,5% — таким образом, торможение очевидно. В декабре по сравнению ноябрем 2024 года, судя по динамике композитного индекса PMI, динамика экономики была чуть ниже ноябрьской (см. график).

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Структура роста экономики к четвертому кварталу также заметно изменилась.

Кварталом ранее, по данным Росстата, ее рост на 3,1% в годовом выражении с точки зрения использования ВВП (данные о внешней торговле закрыты, и можно говорить лишь о внутреннем спросе) в значительной мере поддерживало расширение частного (на 6,5% против 6,1% во втором квартале) и государственного (4,5% против минус 0,2%) потребления, а также значительное накопление основного капитала (10,1% против 7,2% соответственно) на фоне снижения запасов. В четвертом же квартале потребительский спрос постепенно стабилизировался (по оценке Минэкономики, все траты на потребление домохозяйств в ноябре с учетом сезонности к октябрю выросли на 0,1% после снижения на 0,4% в октябре), Инвестактивность же оставалась повышенной, как и госрасходы. «В сентябре резко подскочил импорт грузовиков (достигнув рекорда за всю историю наблюдений) перед октябрьским повышением утильсбора. В октябре неожиданно подросло предложение базовых строительных материалов»,— констатировали аналитики ЦМАКП, отмечая, впрочем, что с учетом ставки Банка России, резко снизившей стимулы к инвестициям, «осеннее повышение индекса вряд ли следует рассматривать как устойчивое».

Ноябрьские данные Росстата также фиксируют разворот вверх строительства и грузоперевозок, особенно железными дорогами. Реальные зарплаты в октябре также продолжали уверенно расти — на 7,2% против 8,4% в сентябре 2024 года на фоне исторически низкой безработицы в 2,3%. «Отношение вакансий к зарегистрированным безработным развернулось вверх после октябрьского снижения. Свободная рабочая сила в экономике не появилась»,— констатируют аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Между тем свежее исследование Института экономики РАН «Уровень жизни населения регионов России» показывает, что быстрый рост доходов в 2023–2024 годах всего лишь компенсировал их отставание в 2014–2022 годах. Покупательная способность населения по потребительским расходам, измеренная в наборах потребительской корзины, составляла в 2014 году три корзины, а по итогам 2023 года — 2,92. К уровню 2014 года показатель, вероятно, вернется по итогам 2024 года.

2025 же год, судя по прогнозам самих домохозяйств, опрошенных в конце 2024 года аналитиками Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ), не предвещает улучшения их материального благосостояния.

«В декабре 2024 года произошел переход от ожидания стабильности доходов к ожиданию их снижения в реальном выражении, что вызвано прежде всего высокими инфляционными рисками. Одновременно фиксируется тенденция к снижению мотивации к эффективному труду и рост эмоциональной усталости и выгорания у наиболее производительных работников и служащих. Рост доходов продолжает восприниматься домохозяйствами как итог выбытия рабочей силы и возникновения ее дефицита и связывается с личными успехами и необходимостью со стороны работодателей бороться за работников, а не с политикой государства»,— заключают в ИПЭИ.

Артем Чугунов