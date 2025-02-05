В ЦБ не видят охлаждения экономики

Аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России обнаружили не замедление, а ускорение экономического роста в четвертом квартале 2024 года при одновременном росте расходов бюджета и торможении кредитного импульса. Инфляция в конце 2024 — начале 2025 года оставалась повышенной из-за завышенного спроса и нехватки предложения товаров. Это требует «поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время», чтобы вернуть инфляцию к целевым для регулятора 4%, отмечают аналитики регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В свежем бюллетене «О чем говорят тренды» ДИП ЦБ фиксирует, что в декабре рост потребительских цен вновь ускорился — до 14,2% с 13,8% в ноябре 2024 года (с поправкой на сезонность в пересчете на год). Ускоренно дорожали товары, особенно непродовольственные, при высокой потребительской активности. Значительное влияние на цены оказало ослабление рубля в октябре—ноябре 2024 года, считают аналитики.

В январе 2025 года, по недельным данным, инфляция оставалась высокой в сравнении с прошлыми годами, отмечают они. «Аналитическая декомпозиция роста цен (последняя точка — ноябрь) показывает вновь возникшую тенденцию к увеличению вклада факторов спроса в ускорение роста цен, прежде всего за счет продовольствия. Роль факторов на стороне предложения снизилась, но остается высокой в условиях снижения урожая в 2024 году, индексации цен и тарифов, а также сохраняющихся внешних ограничений. Все это указывает на необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время»,— заключают в ДИП.

На этом фоне в ДИП ЦБ обнаружили ускорение сезонно сглаженного роста ВВП в четвертом квартале 2024 года к третьему, что «могло быть частично вызвано активизацией бюджетных расходов». Кредитный импульс, по оценкам аналитиков ДИП, к концу года вносил все больший вклад в охлаждение спроса в экономике, но, несмотря на замедление потребкредитования и высокую норму сбережений, траты граждан в ноябре—декабре 2024 года росли примерно так же, как и в предыдущие месяцы на фоне уверенного реального роста трудовых доходов. При этом производство по-прежнему отстает от потребления, а рост производительности труда — от роста зарплат (см. график). «Замедление роста потребления до устойчивых уровней в условиях жестких ДКУ ожидается плавным — с учетом нехватки рабочих рук»,— заключают в ДИП. По данным Росстата, средняя реальная зарплата в ноябре выросла на 8,1% (в обработке, близкой к ВПК,— на 22–24%), как и в октябре, и на 9,6% за 11 месяцев 2024 года.

По сути, масштабные бюджетные расходы компенсируют сокращение кредитования, стимулируя дополнительный спрос в экономике. Это «и есть главная причина замедления корпоративного кредита (если оно действительно происходит) — получая деньги из бюджета, компании закрывают долг. Но в части совокупного спроса никакого замедления, скорее всего, нет. И дальнейшее повышение ставки может еще потребоваться», отмечают аналитики Telegram-канала MMI (в пуле экспертов ЦБ). При этом опережающие индикаторы состояния промышленности в январе сильно расходятся в оценке направления и динамики изменения деловой активности в промышленности (см. “Ъ” от 4 февраля), а PMI регистрирует ее заметное улучшение.

Артем Чугунов