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Коммерсантъ FM
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Аристократ советского экрана

Умер Олег Стриженов

Российский актер театра и кино Олег Стриженов попал в больницу с ишемическим инсультом, прошел курс лечения и готовился вернуться домой, но скончался 9 февраля на 96-м году жизни. Об этом сообщили его близкие.

Актер Олег Стриженов на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2010 году

Актер Олег Стриженов на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Актер Олег Стриженов на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Бабушки тех, кто на траурное извещение о смерти народного артиста Советского Союза, скорее всего, спросит: «А кто это?», сходили по Стриженову с ума. В 1950–1970-е годы прошлого века Олег Стриженов был не просто очень популярным актером — он был украшением афиш и властелином женских сердец, на экране и в жизни.

Он выглядел воплощением романтики и благородства, нездешним принцем, разительно выделявшимся среди нужных обществу полезных, социальных героев.

Не зря он столько раз изображал аристократов — ведь сколько бы ни учили советских трудящихся презирать высшее сословие, тоска по благородству питала сознание людей. Самому Стриженову тут и «играть» ничего не приходилось — его отец был выпускником Петербургской Николаевской кавалерийской школы, участником Первой мировой, а мать училась в Мариинской женской гимназии и Смольном институте.

Олег Стриженов родился в Благовещенске, семья часто переезжала, проживая в Тбилиси, Ленинграде и других городах, пока в 1935 году не обосновалась в Москве. Его братом был Глеб Стриженов (1925–1985), ставший столь же знаменитым советским актером, им даже приходилось играть в одних и тех же картинах.

В 1949 году он окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, а в 1953-м — актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина. Счастливый билет выпал ему благодаря режиссеру Александру Файнциммеру, готовившемуся снимать фильм «Овод». Уже отвергнутого режиссером артиста Русского театра из Таллина утвердили буквально от отчаяния: не могли найти ничего лучше. Благородный борец за свободу родины, идущий на смерть ради идеи, Овод-Стриженов в 1955 году сыграл так ярко и страстно, что сразу стал героем: общество просыпалось после долгих лет страха и несвободы.

Собственно, все главные стриженовские роли были про верность идеалу и про красоту людей, смело глядящих в лицо страданиям и смерти: и князь Волконский в «Звезде пленительного счастья» (1975), и Петруша Гринев в «Капитанской дочке» (1958), и разведчик Лев Маневич в фильме «Земля, до востребования» (1972), и белогвардеец Говоруха-Отрок в «Сорок первом» (1956), получившем специальный приз жюри на Каннском кинофестивале.

Чем запомнился Олег Стриженов

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В конце 1950-х годов актер сыграл Афанасия Никитина в фильме «Хождение за три моря» (1958), а в 1960-х — важные роли в экранизациях: Германна в «Пиковой даме» и Тузенбаха в «Трех сестрах». В 1968-м он появился в научно-фантастической комедии «Его звали Роберт», сыграв человекообразного робота и одновременно его создателя, за что получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Триесте. В 1969 году Стриженов исполнил роль летчика Сергея Егорова в фильме «Неподсуден», который посмотрели более 40 миллионов зрителей, и был признан лучшим актером года по версии журнала «Советский экран».

Конечно, в случае Стриженова, которого в Канне назвали «советским Жераром Филипом», кино много раз использовало и просто «фактуру» — обаяние и аристократическую внешность артиста. Но эти качества, так сказать, скоропортящиеся.

Однако жестокую роль сыграли не только годы, но и то, что его сквозные темы отошли на второй план.

Показательно, что его взлет начался с оттепелью, а закончился примерно к середине 1980-х. Сложно было бы представить его и в «перестроечном», и в «кооперативном» кино. Эта драма настигла многих знаменитых советских актеров, но многие потом все-таки нашли какие-то «зацепки» в меняющейся жизни. Стриженов не смог или не захотел, предпочел заняться живописью вместо того, чтобы добиваться или дожидаться возврата на экран.

Он пережил не только своих партнеров по сцене и экрану, но и почти всех своих зрителей. Судьба не только благосклонно подарила ему без четырех лет целый век физической жизни, но и поставила над ним своего рода эксперимент — его жизнь в искусстве кончилась на половине его земного пути. Да, он состоял в труппе Театра-студии киноактера и участвовал в концертах, но все понимали, что это слабый отраженный свет некогда раскаленной звезды. Он словно вместе со всеми стал свидетелем того, как его планета советского театра и кино, которую он уже не мог изменить, все больше и больше уходила в прошлое.

До вчерашнего дня Олег Стриженов оставался нашим современником — и это само по себе удивительно, потому что эпоха искусства, одним из символов и творцов которой он стал, давно превратилась в историю, живых свидетелей которой остается все меньше и меньше.

Эсфирь Штейнбок

Фотогалерея

Олег Стриженов и его роли

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Популярность актеру принесла первая главная роль — Артура Бертона в драме «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр Файнциммер)

Популярность актеру принесла первая главная роль — Артура Бертона в драме «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр Файнциммер)

Фото: РИА Новости

Среди других заметных киноработ: поручик Вадим Говоруха-Отрок в драме «Сорок первый» по рассказу Бориса Лавренева (1956, режиссер — Григорий Чухрай)

Среди других заметных киноработ: поручик Вадим Говоруха-Отрок в драме «Сорок первый» по рассказу Бориса Лавренева (1956, режиссер — Григорий Чухрай)

Фото: Стоволосов / РИА Новости

В 1958 году актер сыграл Афанасия Никитина в советско-индийском фильме «Хождение за три моря»

В 1958 году актер сыграл Афанасия Никитина в советско-индийском фильме «Хождение за три моря»

Фото: РИА Новости

Актеры Людмила Марченко и Олег Стриженов на съемках фильма «Белые ночи» режиссера Ивана Пырьева, 1959 год

Актеры Людмила Марченко и Олег Стриженов на съемках фильма «Белые ночи» режиссера Ивана Пырьева, 1959 год

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Кадр из кинофильма Николая Розанцева «В твоих руках жизнь», 1959 год. Фильм поставлен по мотивам очерка Аркадия Сахнина «Эхо войны» о подвиге советских саперов. В роли капитана Дудина — Олег Стриженов

Кадр из кинофильма Николая Розанцева «В твоих руках жизнь», 1959 год. Фильм поставлен по мотивам очерка Аркадия Сахнина «Эхо войны» о подвиге советских саперов. В роли капитана Дудина — Олег Стриженов

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме «Белые ночи» по произведению Достоевского (1959 год, режиссер — Иван Пырьев)

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме «Белые ночи» по произведению Достоевского (1959 год, режиссер — Иван Пырьев)

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов (в центре) в роли Германна в фильме Георгия Васильева «Пиковая дама» по повести Пушкина

Олег Стриженов (в центре) в роли Германна в фильме Георгия Васильева «Пиковая дама» по повести Пушкина

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов и итальянская актриса Антонелла Луальди на III Международном московском кинофестивале, 1963 год

Олег Стриженов и итальянская актриса Антонелла Луальди на III Международном московском кинофестивале, 1963 год

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Слева направо: актеры Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Маре на Международном московском кинофестивале, 1963 год

Слева направо: актеры Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Маре на Международном московском кинофестивале, 1963 год

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Олег Стриженов в роли Тузенбаха на съемках кинофильма «Три Сестры», 1965 год

Олег Стриженов в роли Тузенбаха на съемках кинофильма «Три Сестры», 1965 год

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме «Перекличка», 1966 год

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме «Перекличка», 1966 год

Фото: РИА Новости

В фильме «Его звали Роберт» 1967 года Олег Стриженов сыграл сразу две роли — ученого Сергея Сергеевича и робота Роберта

В фильме «Его звали Роберт» 1967 года Олег Стриженов сыграл сразу две роли — ученого Сергея Сергеевича и робота Роберта

Фото: РИА Новости

Всего Олег Стриженов снялся в более чем 30 фильмах

Всего Олег Стриженов снялся в более чем 30 фильмах

Фото: Птицын / РИА Новости

Актер был женат третьим браком на актрисе Лионелле Стриженовой (на фото). Дети актеры Наталья Стриженова (умерла в 2003-м) и Александр Стриженов. Брат — заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов (умер в 1985-м)

Актер был женат третьим браком на актрисе Лионелле Стриженовой (на фото). Дети актеры Наталья Стриженова (умерла в 2003-м) и Александр Стриженов. Брат — заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов (умер в 1985-м)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Популярность актеру принесла первая главная роль — Артура Бертона в драме «Овод» по роману Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр Файнциммер)

Фото: РИА Новости

Среди других заметных киноработ: поручик Вадим Говоруха-Отрок в драме «Сорок первый» по рассказу Бориса Лавренева (1956, режиссер — Григорий Чухрай)

Фото: Стоволосов / РИА Новости

В 1958 году актер сыграл Афанасия Никитина в советско-индийском фильме «Хождение за три моря»

Фото: РИА Новости

Актеры Людмила Марченко и Олег Стриженов на съемках фильма «Белые ночи» режиссера Ивана Пырьева, 1959 год

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Кадр из кинофильма Николая Розанцева «В твоих руках жизнь», 1959 год. Фильм поставлен по мотивам очерка Аркадия Сахнина «Эхо войны» о подвиге советских саперов. В роли капитана Дудина — Олег Стриженов

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме «Белые ночи» по произведению Достоевского (1959 год, режиссер — Иван Пырьев)

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов (в центре) в роли Германна в фильме Георгия Васильева «Пиковая дама» по повести Пушкина

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов и итальянская актриса Антонелла Луальди на III Международном московском кинофестивале, 1963 год

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Слева направо: актеры Олег Стриженов, Зинаида Кириенко и Жан Маре на Международном московском кинофестивале, 1963 год

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Олег Стриженов в роли Тузенбаха на съемках кинофильма «Три Сестры», 1965 год

Фото: РИА Новости

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме «Перекличка», 1966 год

Фото: РИА Новости

В фильме «Его звали Роберт» 1967 года Олег Стриженов сыграл сразу две роли — ученого Сергея Сергеевича и робота Роберта

Фото: РИА Новости

Всего Олег Стриженов снялся в более чем 30 фильмах

Фото: Птицын / РИА Новости

Актер был женат третьим браком на актрисе Лионелле Стриженовой (на фото). Дети актеры Наталья Стриженова (умерла в 2003-м) и Александр Стриженов. Брат — заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов (умер в 1985-м)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №23/П от 10.02.2025, стр. 11

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