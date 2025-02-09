Аристократ советского экрана

Российский актер театра и кино Олег Стриженов попал в больницу с ишемическим инсультом, прошел курс лечения и готовился вернуться домой, но скончался 9 февраля на 96-м году жизни. Об этом сообщили его близкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Олег Стриженов на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Актер Олег Стриженов на церемонии вручения премии «Золотой орел» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Бабушки тех, кто на траурное извещение о смерти народного артиста Советского Союза, скорее всего, спросит: «А кто это?», сходили по Стриженову с ума. В 1950–1970-е годы прошлого века Олег Стриженов был не просто очень популярным актером — он был украшением афиш и властелином женских сердец, на экране и в жизни.

Он выглядел воплощением романтики и благородства, нездешним принцем, разительно выделявшимся среди нужных обществу полезных, социальных героев.

Не зря он столько раз изображал аристократов — ведь сколько бы ни учили советских трудящихся презирать высшее сословие, тоска по благородству питала сознание людей. Самому Стриженову тут и «играть» ничего не приходилось — его отец был выпускником Петербургской Николаевской кавалерийской школы, участником Первой мировой, а мать училась в Мариинской женской гимназии и Смольном институте.

Олег Стриженов родился в Благовещенске, семья часто переезжала, проживая в Тбилиси, Ленинграде и других городах, пока в 1935 году не обосновалась в Москве. Его братом был Глеб Стриженов (1925–1985), ставший столь же знаменитым советским актером, им даже приходилось играть в одних и тех же картинах.

В 1949 году он окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, а в 1953-м — актерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина. Счастливый билет выпал ему благодаря режиссеру Александру Файнциммеру, готовившемуся снимать фильм «Овод». Уже отвергнутого режиссером артиста Русского театра из Таллина утвердили буквально от отчаяния: не могли найти ничего лучше. Благородный борец за свободу родины, идущий на смерть ради идеи, Овод-Стриженов в 1955 году сыграл так ярко и страстно, что сразу стал героем: общество просыпалось после долгих лет страха и несвободы.

Собственно, все главные стриженовские роли были про верность идеалу и про красоту людей, смело глядящих в лицо страданиям и смерти: и князь Волконский в «Звезде пленительного счастья» (1975), и Петруша Гринев в «Капитанской дочке» (1958), и разведчик Лев Маневич в фильме «Земля, до востребования» (1972), и белогвардеец Говоруха-Отрок в «Сорок первом» (1956), получившем специальный приз жюри на Каннском кинофестивале.

В конце 1950-х годов актер сыграл Афанасия Никитина в фильме «Хождение за три моря» (1958), а в 1960-х — важные роли в экранизациях: Германна в «Пиковой даме» и Тузенбаха в «Трех сестрах». В 1968-м он появился в научно-фантастической комедии «Его звали Роберт», сыграв человекообразного робота и одновременно его создателя, за что получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Триесте. В 1969 году Стриженов исполнил роль летчика Сергея Егорова в фильме «Неподсуден», который посмотрели более 40 миллионов зрителей, и был признан лучшим актером года по версии журнала «Советский экран».

Конечно, в случае Стриженова, которого в Канне назвали «советским Жераром Филипом», кино много раз использовало и просто «фактуру» — обаяние и аристократическую внешность артиста. Но эти качества, так сказать, скоропортящиеся.

Однако жестокую роль сыграли не только годы, но и то, что его сквозные темы отошли на второй план.

Показательно, что его взлет начался с оттепелью, а закончился примерно к середине 1980-х. Сложно было бы представить его и в «перестроечном», и в «кооперативном» кино. Эта драма настигла многих знаменитых советских актеров, но многие потом все-таки нашли какие-то «зацепки» в меняющейся жизни. Стриженов не смог или не захотел, предпочел заняться живописью вместо того, чтобы добиваться или дожидаться возврата на экран.

Он пережил не только своих партнеров по сцене и экрану, но и почти всех своих зрителей. Судьба не только благосклонно подарила ему без четырех лет целый век физической жизни, но и поставила над ним своего рода эксперимент — его жизнь в искусстве кончилась на половине его земного пути. Да, он состоял в труппе Театра-студии киноактера и участвовал в концертах, но все понимали, что это слабый отраженный свет некогда раскаленной звезды. Он словно вместе со всеми стал свидетелем того, как его планета советского театра и кино, которую он уже не мог изменить, все больше и больше уходила в прошлое.

До вчерашнего дня Олег Стриженов оставался нашим современником — и это само по себе удивительно, потому что эпоха искусства, одним из символов и творцов которой он стал, давно превратилась в историю, живых свидетелей которой остается все меньше и меньше.

Эсфирь Штейнбок