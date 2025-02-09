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Коммерсантъ FM
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Глава Еврокомиссии заявила о растущей неопределенности в отношениях с США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что неопределенность в отношениях стран Евросоюза (ЕС) и США растет. Это вызвано сменой «повестки дня» в Соединенных Штатах. Впрочем, Европа готова к изменениям, заявила госпожа фон дер Ляйен, добавив, что США — давний союзник ЕС.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron / Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности. Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому»,— сказала она на пресс-конференции в Литве (цитата по ТАСС).

По мнению президента США Дональда Трампа, Евросоюз ужасно обращается с США. Он пообещал, что введет пошлины в отношении продукции стран ЕС. Господин Трамп уже ввел пошлины на товары из Китая, а также грозил обложить тарифами товары из Канады и Мексики. Это должно было произойти 1 февраля, однако президент приостановил на месяц введение пошлин после переговоров с руководством указанных стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Тариф на час».

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