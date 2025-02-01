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Коммерсантъ FM
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Трамп «совершенно точно» введет пошлины на продукцию ЕС

Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет пошлины в отношении продукции стран Евросоюза. Он объяснил это «огромным дефицитом» в торговле. Господин Трамп намерен сделать «что-то очень существенное» по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Совершенно точно»,— сказал господин Трамп журналистам. Трансляцию из Белого дома вели американские СМИ. По его мнению, Евросоюз «ужасно обращается» с США.

Президенту задали вопрос, могут ли Китай, Канада и Мексика сделать что-то, чтобы США не вводили пошлины на их продукцию. Республиканец ответил, что «прямо сейчас нет».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщила, что с 1 февраля США введут пошлины в размере 25% в отношении продукции из Канады, Китая и Мексики. Вместе с тем господин Трамп сказал журналистам, что Вашингтон введет пошлины в 10% на канадскую нефть и что они начнут действовать с 18 февраля.

Подробнее о пошлинах — в материале «Ъ» «Последнее канадское предупреждение».

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