Играть не вредно

Видеоигровая ассоциация РВИ, разработчики и издатели игр направили в Госдуму предложения с поправками к декабрьскому законопроекту о регулировании отрасли. Ассоциации предлагают отменить уплату НДС с продаж игр, обнулить на пять лет для студий налог на прибыль, снизить страховые взносы, а также передать регулирование отрасли от Минцифры Минкульту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями представителей Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), издателя и дистрибутора видеоигр в России «Бука», а также основателя сообщества IndieGO Владимира Вареника, направленные в Госдуму (зампреду Госдумы Петру Толстому, главе думского IT-комитета Сергею Боярскому) 7 февраля. Речь идет о поправках к проекту ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», внесенному в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). В IT-комитете Госдумы пока не ознакомились с документом, однако Сергей Боярский ответил “Ъ”, что представители рабочей группы по законопроекту продолжают получать отклики и предложения. «Все это поможет нам выйти на сбалансированный и выверенный подход к регулированию этого вопроса»,— добавил господин Боярский.

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Авторы поправок предлагают создать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии, к которым в текущей редакции законопроекта подходят «формально».

Среди них создание фонда развития видеоигровой индустрии для поддержки разработчиков, который позволит дополнить имеющиеся меры поддержки с точки зрения инвестиций.

Помимо этого, в письме предлагается освободить российских разработчиков от уплаты НДС с продаж игр и ПО на десять лет, закрепив в законе действующий эксперимент по включению видеоигр в реестр отечественного ПО Минцифры.

Также среди мер поддержки выделяют освобождение игровых студий от налога на прибыль на пять лет и снижения страховых вносов.

«Бука» также в своих рекомендациях предлагает передать полномочия по регулированию видеоигр от Минцифры и Роскомнадзора в ведение Минкульта на том основании, что «российские видеоигры — это объекты нематериального этнокультурного наследия РФ». В другом предложенном варианте — разделение полномочий: Минкульт должен нести ответственность за соответствие контента возрастной маркировке, ФАС — контролировать принципы соблюдения «честной конкуренции», а Роскомнадзор — контролировать защиту персональных данных. В Минкульте не ответили “Ъ”.

Ранее “Ъ” писал, что представители АПРИОРИ (VK Play, Astrum Entertainment и др.) и Ассоциации игровой индустрии направили свои предложения к законопроекту: например, авторизовывать через «Госуслуги» или ЕБС только пользователей игр тех разработчиков, у которых есть юридическое лицо в РФ (см. “Ъ” от 7 февраля).

РВИ, «Бука» и Владимир Вареник также присоединяются к предложениям АПРИОРИ по изменению порядка идентификации пользователей и предлагают отменить требование для зарубежных компаний. Также в обоих предложениях отмечается, что механизм маркировки игр нуждается в доработке и унификации с международными стандартами (PEGI, ESRB).

«Ошибкой будет считать, что сейчас нет никакого регулирования отрасли. Оно уже есть и работает хорошо. Именно поэтому мы считаем, что данный законопроект является излишним, дублирует уже существующие нормы и при этом устанавливает ограничения, которые сильно ударят по российским компаниям и разработчикам»,— говорит гендиректор АО «Бука» Александр Тебуев.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников отмечает, что налоговые льготы необходимы на основании мировой практики по стимулированию видеоигровой индустрии. «В Канаде меры поддержки напрямую завязаны на налоги — это эффективно. Китай снижает налоговую нагрузку, некоторые компании могут получить освобождение от НДС и налоговые льготы на прибыль»,— рассказал он.

Олег Козырицкий