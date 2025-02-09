Молодые медики получат работу в долг

Около 35% выпускников медвузов и 40% студентов, окончивших колледжи за счет госбюджета, не идут работать в государственную или муниципальную системы здравоохранения. Этими данными Минздрав подкрепляет законодательную инициативу о введении для молодых медиков обязанности отработать как минимум два-три года в госклиниках. “Ъ” рассказывал несколькими днями ранее, что такой документ готовится, а в пятницу законопроект был опубликован. Выпускники-«отказники» не участвуют «в реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи», подчеркивают в Минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минздрав России опубликовал проект федерального закона о введении системы обязательной отработки для выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, обучавшихся за счет госбюджета. Изменения ведомство предлагает внести в ФЗ «Об образовании». В случае принятия документа выпускников вузов обяжут минимум три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Отметим, это может быть как государственная, так и частная больница. Для выпускников колледжей предусмотрена аналогичная отработка сроком в два года. При этом бюджетники смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию.

Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.

Также Минздрав РФ предлагает увеличить вдвое штраф для так называемых целевиков (региональные минздравы или медицинские учреждения заключают с отдельными абитуриентами договоры, предполагающие их трудоустройство после выпуска, а образование оплачивает государство) за несоблюдение условий договора.

В случае принятия документа он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Минздрав РФ аргументировал свою позицию в пояснительной записке к законопроекту. В ведомстве указали, что ежегодно около 35% выпускников, завершивших обучение в медвузах, и 40% выпускников, окончивших колледжи за счет госбюджета, впоследствии не трудятся в организациях, входящих в государственную или муниципальную системы здравоохранения. Они, таким образом, «не участвуют в реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи». Изменения, предусмотренные законопроектом, с одной стороны, формируют у выпускника обязательство по трудоустройству, а с другой — не ограничивают его в выборе конкретной медицинской организации, уверены в Минздраве.

В ведомстве указывают — в связи с дефицитом медработников (29 тыс. врачей и 63 тыс. средних медицинских работников, по данным 2023 года) — на недостаточную эффективность механизма целевого обучения: «В настоящее время отмечается негативная практика, когда абитуриенты, поступая на первый курс, оформляют заявку на целевое обучение, заведомо зная, что не будут исполнять обязательства по трудоустройству, планируя вернуть денежные средства в объеме, затраченном в течение шести лет на их обучение без процентов». Поэтому действующий штраф для нарушителей в Минздраве считают «не санкцией, а беспроцентным образовательным кредитом, рассрочкой». В этой связи законопроектом сумма удваивается.

Отметим, что представители медицинского сообщества, с которыми поговорил “Ъ”, поддержали законопроект. Так, директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто указал, что инициатива повысит качество медпомощи первичного звена и поможет решить проблему с нехваткой кадров в отрасли. А директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уверена, что обязательная отработка не нарушает права тех студентов, за обучение которых заплатил бюджет. Вместе с тем юрист Алина Лактионова из национальной юридической компании «Митра» обратила внимание, что «введение такого условия, как согласие на обязательное трудоустройство, ограничивает доступность образования и свободу выбора работы, требуя веского юридического и социального обоснования».

Наталья Костарнова