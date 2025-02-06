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Коммерсантъ FM
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Школьные врачи станут специалистами

Минздрав планирует актуализировать механизм работы с несовершеннолетними

Минздрав РФ намерен ввести штатную должность «специалиста по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях» — так планируют называть школьных медиков. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с критикой организации работы школьных медкабинетов и низких зарплат медиков. В медицинском ведомстве “Ъ” сообщили, что также намерены «актуализировать» стандарт оснащения школьных медкабинетов и конкретизировать обязанности медработников.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минздрав «проводит работу по актуализации» порядка оказания медицинской помощи школьникам, рассказали “Ъ” в ведомстве. Ранее с критикой относительно положения дел в этой сфере выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. На прошлой неделе в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой она призвала, в частности, обратить внимание на деятельность школьных врачей. Как уточнили в пресс-службе госпожи Яровой, действующие нормативные акты Минздрава РФ не определяют компетенцию этих специалистов, лишь дают право регионам открывать медицинские кабинеты, а школам — оформлять в свой штат медицинских работников, к которым при этом отсутствуют единые требования.

Кроме того, сегодня школьные врачи, не находящиеся в штате медицинской организации, лишены всех медицинских надбавок, льгот и медицинского стажа.

Отметим, образовательное учреждение имеет право заключать трудовой договор с медицинским работником только в случае получения лицензии на медицинскую деятельность (п. 11 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Для организации работы медицинского кабинета школа может воспользоваться и услугами учреждений здравоохранения. В этом случае медики являются штатными сотрудниками этих учреждений. Экс-министр просвещения Ольга Васильева в 2018 году (более свежих данных не публиковалось) приводила статистику, что в 43% российских школ нет собственных медицинских кабинетов. По ее данным, в 2016–2017 годах количество медработников во всех школах России (42 тыс. учреждений) составляло 27 353 человека. Из них больше всего среднего медперсонала (фельдшеров и медсестер) — 21 980; врачей-педиатров — 4607, врачей по гигиене — 161, стоматологов — 605.

В ответ на критику госпожи Яровой в Минздраве “Ъ” сообщили о том, что намерены ввести должность «специалиста по оказанию медпомощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях». В ведомстве при этом конкретизируют образовательные требования к соискателям: это должен быть непременно медработник с высшим профильным образованием. При этом в роли «специалиста по оказанию медпомощи несовершеннолетним» может выступить и медсестра, но лишь со степенью «бакалавра сестринского дела».

Кроме того, министерство планирует «актуализировать» стандарт оснащения медицинского блока в образовательных организациях; конкретизировать и уточнить обязанности медицинских работников в общеобразовательных организациях.

Впрочем, подробности в ведомстве пока не приводят.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов видит проблему в том, что работники школьных медкабинетов зачастую находятся в штате образовательных учреждений: «У них низкие зарплаты, отсутствие льгот, и, как следствие, нежелание специалистов идти на эти места». В разговоре с “Ъ” он также упомянул малокомплектные школы (до 100 человек). «Там никаких кабинетов нет, и предполагается, что детьми занимается фельдшер»,— уточнил он.

Студенты-медики поработают на общество

Впрочем, как объяснили “Ъ” в Минздраве, «в малокомплектных, отдаленных и труднодоступных образовательных организациях, а также школах, где отсутствует возможность лицензирования медицинского кабинета, медицинская помощь оказывается в медицинской организации по территориальной принадлежности на основании договора с медицинской организацией». В медицинском ведомстве также напомнили, что медработники в немедицинских организациях, так же как и их коллеги в больницах, имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии.

Наталья Костарнова

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