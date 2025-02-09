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Коммерсантъ FM
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Госдума в приоритетном порядке обсудит законопроект об индексации пенсий военным

Комитет Госдумы по обороне и комитет по безопасности в приоритетном порядке рассмотрят законопроект об индексации пенсий россиянам, проходившим военную службу, и членам их семей на уровень фактической инфляции, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок»,— приводит слова господина Володина пресс-служба Думы.

В Госдуме напомнили, что ранее на законодательном уровне пенсии военных были проиндексированы на 5,1%, однако фактический уровень инфляции по итогам 2024 года составил 9,5%. По поручению президента Владимира Путина выплаты будут дополнительно увеличены еще на 4,4 %.

Законопроект об индексации военных пенсий был внесен в Госдуму в январе 2025 года. Согласно расчетам правительства, для индексации потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».

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