Песков: контакты России и США по Украине интенсифицировались

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США по урегулированию конфликта на Украине ведутся по линии отдельных ведомств и в последнее время они активизировались. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о «конструктивных переговорах» с Москвой и Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого»,— сказал представитель Кремля журналистам.

На пресс-конференции в Вашингтоне сегодня, 5 февраля, Дональд Трамп заявил, что США проводят «очень конструктивные переговоры» с руководством Украины и России. За пару дней до этого он рассказал о запланированных встречах с представителями обеих стран. В Кремле этот вопрос комментировать не стали. Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать украинский конфликт с Дональдом Трампом.

О позиции Трампа по решению российско-украинского конфликта — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».

Лусине Баласян