Трамп сообщил о «конструктивных переговорах» с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что с властями России и Украины ведутся «очень конструктивные переговоры». Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

«У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Запись его выступления доступна на Youtube.

В понедельник, 3 февраля, господин Трамп рассказал о запланированных встречах и контактах с представителями России и Украины. По его словам, обсуждение запланированных встреч проходит «довольно успешно». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января говорил, что Владимир Путин и Дональд Трамп пока не созванивались.

Подробнее о заявлениях Дональда Трампа по переговорам с Россией — в материале «Ъ».