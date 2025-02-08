Член политбюро «Хамаса»: сделка с Израилем находится под угрозой

Перемирие между «Хамасом» и Израилем находится под угрозой и может быть сорвано, заявил AFP член политбюро палестинского движения Бассем Наим. Господин Наим обвинил Израиль в том, что сторона задерживает реализацию обязательств, предусмотренных в первой фазе шестинедельного соглашения о прекращении огня.

«Возобновление войны — это совершенно не наше желание и не наше решение»,— заявил член политбюро. К тому же он заявил, что «Хамас» все еще готов провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем для обсуждения деталей второго этапа сделки. Эти переговоры должны были начаться еще 3 февраля, однако стороны еще не приступили к ним, сказал господин Наим.

19 января в силу вступил первый этап соглашения. Он продлится 42 дня. «Хамас» за это время должен освободить 33 заложника в обмен на около 1900 заключенных. На втором этапе сделки «Хамас» и Израиль должны отпустить всех остальных заложников и начать обсуждение окончательного прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Сегодня, 8 февраля, Израиль освободил 183 заключенных палестинца в обмен на трех заложников «Хамаса». Среди тех, кого сегодня освободила израильская сторона, был Эйяд Абу Шкайдем, приговоренный к 18 пожизненным срокам по обвинению в организации терактов в Израиле.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Египет требует другого исхода».