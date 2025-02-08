Израиль освободил 183 заключенных палестинца в рамках соглашения о прекращении огня с «Хамасом». До этого палестинская сторона освободила трех заложников, которых удерживали в секторе Газа. О состоявшемся обмене сообщила «Аль-Джазира».

«Все заключенные, которые были освобождены сегодня, нуждаются в медицинской помощи, лечении и обследованиях в результате жестокого обращения, которому они подвергались в течение последних месяцев. Семеро из них были переведены в больницу»,— прокомментировал освобождение глава Общества палестинских заключенных Абдулла аль-Загари.

Как сообщила тюремная служба Израиля, заключенные были переведены из нескольких тюрем по всей стране. 42 автобуса с палестинцами уже прибыли в город Рамалла. Среди тех, кого сегодня, 8 февраля, освободили, был Эйяд Абу Шкайдем, приговоренный к 18 пожизненным срокам по обвинению в организации терактов в Израиле, в которых участвовали смертники, передает телеканал. Он пожаловался на жестокое обращение в тюрьме.

Палестинцев обменяли на трех заложников «Хамаса»: Эли Шараби, Охада Бен-Ами и Ор Леви. Это уже пятый обмен заложников на заключенных. В рамках соглашения Израиля и «Хамаса» палестинское движение обязалось освободить 33 заложника в обмен на почти 1900 заключенных.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Египет требует другого исхода».