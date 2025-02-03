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Коммерсантъ FM
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«Хамас» готов к обсуждению второй фазы сделки о прекращении огня

Руководство палестинского движения «Хамас» проинформировало посредников, что готово начать обсуждать детали второго этапа прекращения огня. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на два источника в движении «Хамас».

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Фото: Mohammed Salem / Reuters

«"Хамас" проинформировал посредников в ходе продолжающихся контактов и встреч, проведенных с египетской стороной на прошлой неделе в Каире, что мы готовы начать переговоры по второму этапу»,— сказал AFP один из чиновников на условиях анонимности. «Мы призываем посредников позаботиться о том, чтобы оккупанты придерживались соглашения и не останавливались»,— сказали в «Хамасе».

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. «Хамас» обязался освободить захваченных израильтян, а ЦАХАЛ начал отвод своих сил с территории анклава. По соглашению на первом этапе, который продлится 42 дня, «Хамас» должен освободить 33 заложника в обмен на около 1900 заключенных, на втором — отпустить всех остальных и начать обсуждение окончательного прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

Первый раунд обмена произошел 19 января после подписания соглашения. Трое израильтян были освобождены в обмен на 90 палестинских заключенных. Второй обмен прошел 25 января — четыре заложника были освобождены «Хамасом», Израиль освободил 200 заключенных. Третий раунд обмена состоялся 30 января. Израиль выпустил из тюрем 110 палестинцев в обмен на трех граждан.

О том, как прошел второй раунд обмена заключенными и пленными, читайте в материале «Ъ» «Израиль обменял четырех заложниц на 200 заключенных».

Анастасия Домбицкая

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