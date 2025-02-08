В одном из районов Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС на территории многоквартирных домов, поврежденных в результате ночной атаки БПЛА. Решение приняли на заседании городской комиссии по ЧС, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, специалисты СКР завершили обследование территории и коммунальщики приступили к восстановительным работам. Он уточнил, что газ подается в обычном режиме. «Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба»,— написал господин Слюсарь в Telegram.

По данным Минобороны, в ночь на сегодня, 8 февраля, над Ростовской областью сбили 18 беспилотников. В Первомайском районе Ростова-на-Дону эвакуировали 68 жильцов одной из многоэтажек, в нескольких пятиэтажных домах выбило стекла. В Ростове-на-Дону были повреждены 14 жилых домов, в Чертковском районе — административно-бытовые здания предприятия. Информации о пострадавших не поступало.