В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены 14 жилых домов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Ростов-на-Дону и Чертковский район подверглись атаке беспилотников. В результате падения БПЛА и их обломков были повреждены жилые дома и административно-бытовые здания.

Как написал Юрий Слюсарь в Telegram, в Первомайском районе Ростова после атаки БПЛА эвакуировали 68 жильцов одной из многоэтажек. В нескольких пятиэтажных домах выбиты стекла. Повреждения получили припаркованные легковые автомобили, их число уточняется.

Позже врио губернатора уточнил, что повреждены 14 жилых домов. В лицее №20 развернули пункт временного размещения и питания для эвакуированных жителей. Утром начнется замена поврежденной газовой трубы, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы.

В Чертковском районе региона повреждены административно-бытовые здания предприятия. Количество поврежденных строений и название предприятия не уточняются. Эвакуированы шесть сотрудников. Информация о пострадавших не поступала.